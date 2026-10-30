Publicado el 29 de octubre de 2026, 11:24 p.m. ET / Actualizado el 30 de octubre de 2026, 12:00 a.m. ET

Donald Trump canceló sus sus apariciones presenciales en Kansas e Iowa, programadas para el fin de semana. En cambio, y a días de las elecciones de medio término, se anunció que el presidente hará 19 eventos virtuales para impulsar a los candidatos republicanos en todo el país.

El cambio de agenda fue anunciado el jueves por el Comité Nacional Republicano (RNC) y se produce mientras los republicanos enfrentan contiendas competitivas en varios estados clave.

“Los votantes de todo el país quieren escuchar al presidente Trump antes del día de las elecciones, y esta recta final de 72 horas será un gran impulso en los últimos días”, expresó el presidente del RNC, Joe Gruters, a través de un comunicado.

En cuanto a los motivos de la cancelación de los citados eventos, el RNC señaló que "los republicanos se encuentran en una posición sólida" en ambos estados. El GOP defiende un escaño del Senado en Kansas y otro en Iowa. Si bien son estados que votaron por el presidente Trump en las elecciones presidenciales de 2024, las encuestas anticipan dos carreras competitivas.

A su vez, el comunicado del RNC precisó que Trump participará virtualmente en eventos republicanos de los siguientes estados: Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Iowa, Kansas, Luisiana, Michigan, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas y Virginia.

Durante el mes de octubre, Trump intensificó sus apariciones para movilizar a la base republicana de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Según The Associated Press, el presidente encabezó 25 eventos solo en octubre. Solo en la última semana, estuvo en Ohio, Misisipi, Texas y Carolina del Sur. El viernes visitará Daytona Beach, Florida, para impulsar las candidaturas de Byron Donalds y Ashley Moody, entre otros candidatos republicanos al Congreso.