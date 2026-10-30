El encuestador y analista político Andrés Guilarte advirtió que el Partido Republicano enfrenta dificultades para movilizar a parte de su electorado en Texas, pese a que mantiene un respaldo considerable entre los cubanoamericanos de Florida. En una entrevista con Karina Yapor, presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Guilarte explicó que la división entre los votantes republicanos en algunas contiendas y la incorporación de nuevos electores podrían complicar los resultados para el partido en las elecciones de mitad de término.

Al analizar una encuesta de la Universidad de Florida que sitúa el apoyo de los cubanoamericanos a los republicanos cerca del 70 %, Guilarte destacó el peso de esta comunidad en el panorama electoral del estado. "Muchos vinieron para acá, que han hecho un muy buen trabajo [...] de enseñarle a sus hijos cuál es la desgracia del comunismo, del socialismo", afirmó. También subrayó que, aunque algunos expresan su descontento con la economía y con determinadas decisiones del presidente Donald Trump, mantienen su intención de votar por los republicanos. "Con todo y eso dicen que van a votar republicano", señaló. A su juicio, Florida es actualmente "la principal fortaleza del Partido Republicano en el país", en parte gracias a la influencia de la comunidad cubana de Miami.

Sobre Texas, Guilarte analizó los sondeos que muestran una competencia ajustada entre el gobernador republicano Greg Abbott y la demócrata Gina Hinojosa, así como una ventaja del demócrata James Talarico frente al republicano Ken Paxton en la contienda al Senado. Según explicó, existe un grupo de votantes republicanos que respalda a Abbott, pero no a Paxton. Entre las razones mencionó la dura primaria que enfrentó a Paxton con John Cornyn y la falta de respaldo directo de este último al candidato republicano. "Hay un porcentaje pequeño, que no llega al 10 %, pero existe, de votantes que apoyan a Abbott, pero no apoyan a Paxton", explicó.

El analista también alertó sobre los datos de participación anticipada en Texas. Mientras los votantes demócratas están acudiendo a las urnas y los republicanos más comprometidos ya han participado, otros electores conservadores permanecen al margen. Además, señaló que entre el 20 % y el 25 % de quienes ya habían votado nunca habían participado antes en una elección general. "Si los votantes que son republicanos no están saliendo todos y hay muchísimos votantes nuevos en un contexto nacional en contra de los republicanos, ahí es donde se están prendiendo las alarmas", advirtió. Por eso, consideró que la prioridad del partido debe ser movilizar a sus propias bases: "Ya no se trata de que hay que convencer a los demócratas o independientes. Es un tema de sacar a los republicanos a votar".

En Michigan, Guilarte describió una situación inversa, con el republicano Mike Rogers buscando arrebatarles el escaño a los demócratas frente a Abdul El-Sayed, quien cuenta con el respaldo de Barack Obama. Según el analista, El-Sayed enfrenta dificultades entre algunos votantes afroamericanos y su perfil progresista podría representar un desafío en el estado. "Mike Rogers tiene muchísimos años en la política", recordó, al señalar que el contraste entre ambas candidaturas podría convertir a Michigan en una oportunidad para los republicanos, incluso si pierden terreno en Texas.

En otra parte de la entrevista, Guilarte se refirió a la controversia en Alaska por la presencia de otro candidato llamado Dan Sullivan, igual que el senador republicano que busca la reelección. Afirmó que la confusión podría influir en una contienda muy ajustada y señaló que, según las informaciones conocidas, la campaña demócrata de Mary Peltola habría buscado a una persona con el mismo nombre y apellido que el senador. "Van a haber votantes que cuando vayan a ver su página, vean a dos Sullivan y va a haber más que uno que va a agarrar el Sullivan que no es", advirtió.

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