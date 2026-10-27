“No fui yo quien perdió, ganó el sistema”: Flávio Bolsonaro concede la victoria a Lula el mismo día en que la Justicia le ordena entregar su pasaporte

El excandidato conservador a la Presidencia brasileña Flávio Bolsonaro dio por terminada, al menos de momento, su pelea contra el resultado electoral en Brasil, que dio por ganador al líder izquierdista Lula da Silva.

El candidato de la derecha y senador brasileño abandonó este lunes su intento de anular la segunda vuelta presidencial y concedió, en la práctica, la victoria de Lula, apenas un día después de haber denunciado un fraude electoral y en medio de una investigación judicial que ya le impide salir del país, ya que la Justicia brasileña, que los críticos señalan como afín a Lula, le ordenó entregar su pasaporte.

Según informó el Washington Post, el giro se produjo pocos minutos después de que el presidente Donald Trump hablara con la prensa en la Casa Blanca. Si bien Trump cuestionó la elección, no dio señales de que pensara intervenir a favor del hijo de su viejo aliado, Jair Bolsonaro, quien permanece en prisión domiciliaria en la capital Brasilia.

Flávio no pronunció la palabra derrota en su concesión, pero sí dio a entender que el futuro político está como opositor a Lula.

“No fui yo quien perdió; ganó el sistema”, afirmó, y prometió organizar a la oposición desde el Congreso para enfrentar el nuevo mandato de Lula. En lugar de insistir con la anulación, anunció una demanda contra el presidente por abuso de poder, basada en el aumento del principal beneficio social del país que el Gobierno izquierdista anunció poco antes de la segunda vuelta.

La ofensiva contra el resultado quedó, de esta forma, rápidamente atada de manos. Bolsonaro había calificado de “trampa sucia” la extensión del horario de votación del domingo, una decisión del juez del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin, quien fue abogado personal de Lula.

La decisión de último minuto fue muy cuestionada durante la jornada electoral debido a su carácter inusual. La medida, según la versión oficial, respondió al mal tiempo, a problemas de transporte y a pedidos de ambas campañas.

El problema para Bolsonaro es que casi todas las autoridades del país reconocieron a Lula como ganador, por lo que el candidato conservador y su equipo decidieron dar un paso atrás.

El presidente Trump, de todos modos, dejó clara su desconfianza en el sistema electoral brasileño, cuya imagen se ha venido deteriorando en los últimos años, así como su sistema de justicia acusado de parcialización e instrumentalización.

“Francamente, parecía otra elección amañada. No tomé partido, pero fue una imagen terrible para el mundo”, dijo Trump.

El frente judicial pesa tanto como el electoral. Bolsonaro contó que la Policía Federal le ordenó entregar su pasaporte, por disposición del juez Alexandre de Moraes, el mismo magistrado que supervisó el proceso contra su padre y que tuvo una disputa con Washington. Flávio está siendo investigado por corrupción y lavado de dinero, niega cualquier irregularidad y asegura que no piensa huir.

Un asesor de la familia describió al Post un escenario de temor. “Flávio se rindió. Está aterrado”, dijo, y explicó que lo preocupa que su padre, hoy bajo arresto domiciliario tras ser condenado por el intento de revertir la elección que ganó Lula, muera en la cárcel, y que él mismo termine preso.

El resultado tomó a muchos por sorpresa. Bolsonaro había ganado la primera vuelta del 4 de octubre y llegaba como favorito, pero Lula se impuso el domingo por 51,8% contra 48,2%, una diferencia de 4,4 millones de votos, y sumó más de 10 millones de votos respecto de la primera ronda.

Para la Casa Blanca, el desenlace supone un revés en su estrategia regional. En el último año y medio, Washington celebró la llegada de varios gobiernos de derecha afines a Trump en América Latina.