El papa León XIV ejerció su derecho al voto para las elecciones de mitad de mandato, según informó el Vaticano.

"El papa León XIV ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de Estados Unidos cada vez que tuvo la oportunidad" y, "en consonancia con esta práctica bien establecida de participación cívica, envió su papeleta por correo a Chicago", precisa el comunicado emitido por la Santa Sede, recogido por AFP.

El Vaticano también indicó que Robert Prevost votó en el pasado mientra vivió en Perú, donde pasó casi dos décadas como misionero y, posteriormente, como obispo del país.

"El Santo Padre también confirmó que, durante sus años de residencia en Perú, ejerció su derecho al voto cada vez que cumplió con los requisitos para hacerlo".

Se desconoce a quién votó el papa. Desde que asumió el rol de jefe de la Igelsia católica, León XIV ha mantenido varias disputas con el presidente Donald Trump relacionadas con diferentes temas, como la inmigración o la guerra en Oriente Medio.

Las elecciones de mitad de mandato están previstas para que se celebren el próximo martes, 3 de noviembre.

El 13 de octubre, León XIV se sometió a una cirugía por un cáncer de pulmón en el hospital Gemelli (Roma, Italia). Tras la operación, permaneció ingresado varios días, todos ellos en planta. El 17 de octubre fue dado de alta.

Después de ser diagnosticado con un tumor maligno de pulmón y antes de la cirugía, Trump deseó al pontífice una pronta recuperación.

"Quiero que el papa León se recupere. He oído cuál es el pronóstico para ese tipo de problema. Es un cáncer. Siempre que se trata de cáncer, es algo muy serio. Pero, por lo que he visto, el pronóstico parece ser bueno, y solo queremos expresarle nuestro cariño y nuestros mejores deseos", dijo el presidente.

Una vez recibió el alta médica, León XIV retomó su agenda. Entre sus actividades previstas se encuentra un viaje oficial a Sudamérica, concretamente a Argentina, Perú y Uruguay. Acudirá del 6 al 17 de noviembre.