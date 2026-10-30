El presidente Donald Trump reincorporó a su agenda los mítines de campaña en Kansas e Iowa para este domingo, después de cancelar abruptamente ambas apariciones, previstas inicialmente para el fin de semana, según informó este viernes a AFP una fuente republicana.

"Los mítines vuelven a estar en la agenda. Al presidente Trump le encantan sus seguidores y, además de casi 20 mítines telefónicos, celebrará actos consecutivos en Kansas e Iowa el domingo", señaló una fuente del partido familiarizada con la planificación del fin de semana del mandatario.

Trump tenía previsto participar el sábado en un acto en Salina, Kansas, y el domingo en otro en Dubuque, Iowa. Sin embargo, ambos compromisos fueron cancelados el jueves, cuando los republicanos indicaron que el presidente concentraría sus esfuerzos en mítines telefónicos.

El cambio repentino de agenda generó preguntas sobre la salud y la resistencia física del mandatario, de 80 años. Cuando un periodista le preguntó si se encontraba bien, Trump respondió con molestia: "Me siento perfecto".

El presidente también justificó la cancelación de su visita a Kansas al señalar que el senador republicano Roger Marshall, que busca la reelección, "lo está haciendo muy bien".

Marshall afronta un desafío más competitivo de lo esperado frente al demócrata Adam Hamilton, en un estado que no elige a un senador demócrata desde 1932. En Iowa, la congresista republicana Ashley Hinson disputa una reñida contienda frente al demócrata Josh Turek.

Aunque ambos estados respaldaron cómodamente a Trump en las elecciones de 2024, se han convertido en territorios de disputa en la lucha por el control del Senado.

La disputa por el control del Congreso

Los republicanos defienden su mayoría de 53 escaños frente a 47 en el Senado en las elecciones del próximo martes. Los demócratas, por su parte, buscan conquistar al menos una de las cámaras del Congreso para limitar la agenda legislativa de Trump durante sus últimos dos años en la Casa Blanca.