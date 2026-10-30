El vuelo de Flávio Bolsonaro para huir de Brasil fue encargado y pagado por un intermediario del sector aeronáutico desde una cuenta en Estados Unidos, dijo este jueves el dueño de la compañía aérea a la AFP.

Bolsonaro escapó en la madrugada del miércoles desde Argentina en un jet privado hacia Florida con su familia, luego de que la policía cancelara sus pasaportes en una investigación por presunto lavado de dinero, cargos que el excandidato conservador niega mientras señala al Gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y al juez Alexandre de Moraes de persecución política.

Bolsonaro no reconoció su derrota ante Lula en las elecciones presidenciales del domingo y afirmó que va a “liderar” a la oposición desde Estados Unidos.

“A mí me contrató un ‘broker’ a quien conozco desde hace diez años, que vende vuelos y vive en Estados Unidos”, dijo a la AFP el empresario argentino Luis Grande, dueño de la compañía Baires Fly que trasladó a Bolsonaro, en un diálogo telefónico desde un departamento que posee en Florida.

Según Grande, este intermediario cuya identidad se negó a revelar le transfirió un pago de 150.000 dólares desde una cuenta de su empresa en un banco estadounidense a un banco argentino.

El diario The New York Times publicó este jueves que el avión habría sido contratado por Jason Miller, un asesor de Donald Trump.

La Casa Blanca no se pronunció hasta ahora al respecto.

Grande aseguró que no conoce al contratante del intermediario y que este le dijo que tampoco lo conocía antes de la operación.

La información sobre el ‘broker’, que tiene doble nacionalidad argentina y estadounidense y vive en Florida, fue adelantada el miércoles por el diario argentino Perfil en base a fuentes anónimas.

Bolsonaro cruzó por tierra de Brasil a Argentina en la noche del martes y poco después despegó desde la ciudad fronteriza de Puerto Iguazú, según las autoridades argentinas.

Aún se desconoce cómo llegó desde Brasilia hasta la zona de frontera.

Medios argentinos afirmaron que Bolsonaro habría entrado al aeropuerto en una camioneta filmada por canales de TV, pero una fuente aeronáutica dijo a la AFP que para ese momento ya había subido al avión tras ingresar por otro acceso.

Con información de AFP