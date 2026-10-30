Más de 48 millones de estadounidenses ya ejercieron su derecho al voto de manera anticipada para las midterms del 3 de noviembre, según mostraron cifras oficiales.

De acuerdo al registro del Election Lab de la Universidad de Florida, a las 2:14 PM hora este, 48.508.702 personas ya depositaron su voto, lo que supone un récord para unas elecciones de mitad de mandato hasta la fecha.

Del total, 26.175.091 lo hicieron de manera presencial, mientras que 22.452.937 eligió depositar su voto por correo.

La anterior máxima se produjo en las elecciones de mitad de mandato de 2022, en las que 45.920.446 millones de personas votaron anticipadamente, de las cuales 20.487.803 lo hicieron de manera presencial y 25.432.643 lo hicieron por correo.

Texas y California, a la cabeza

Hasta el momento, el Election Lab de la Universidad de Florida ha podido recopilar datos de todos los estados salvo de dos: New Hampshire y Alabama.

Este récord ha sido posible gracias a la gran demanda por votar anticipadamente en estados clave en estas midterms.

Por ejemplo, en Texas ya se emitieron 6.859.288 votos y, en California, 5.063.243.

Otros estados donde se contabilizó una gran participación anticipada fueron Florida (4.406.146 votos), Georgia (2.595.894), Arizona (1.541.187) e Illinois (1.382.486).

En Nueva York, 1.423.100 estadounidenses votaron ya y, en Pensilvania, 1.008.945.

Trump ya votó

Uno de esos más de 48 millones de ciudadanos que ya depositaron su voto fue Donald Trump. El presidente ejerció su derecho el 24 de octubre, diez días antes de la celebración de las elecciones de mitad de mandato. Lo hizo en Palm Beach (Florida).

"Por supuesto que sí", respondió Trump a los periodistas cuando fue preguntado si había ejercido ya su derecho al voto.

También el papa León XIV, quien lo hizo por correo enviando su boleto a Chicago (Illinois), según informó este viernes el Vaticano.