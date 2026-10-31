El presidente Donald Trump reaccionó este viernes al hackeo de 6.300 millones de dólares sufrido por la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, asegurando no saber si el régimen norcoreano estaba detrás de la operación y anunciando que "estamos investigándolo". Durante una sesión de preguntas y respuestas con periodistas en el Despacho Oval, Trump comentó: "Es un hackeo. Ese es el problema. Ya saben, antes se firmaba un cheque a la antigua usanza... Ahora se trata de personas diferentes y uno ya nunca vuelve a ver el dinero. Por eso siempre he considerado que era algo un poco peligroso. Dicen que prácticamente lo tienen bajo control. Ya veremos".

Las palabras de Trump tuvieron lugar poco después de que las empresas de inteligencia blockchain TRM Labs y Chainalysis revelaran que el grupo TraderTraitor, vinculado a Corea del Norte, estaría detrás del ciberataque contra Binance, materializando el mayor robo de este tipo registrado hasta la fecha. TRM Labs también destacó que varios elementos del ataque coinciden con patrones observados en anteriores operaciones atribuidas a hackers norcoreanos, como el famoso robo de 1.500 millones de dólares sufrido el año pasado por el exchange de criptomonedas Bybit.

El movimiento de los fondos comenzó el jueves por la tarde, cuando los atacantes empezaron a retirar dinero de las billeteras de la plataforma y trasladaron los fondos a través de distintas redes blockchain, entre ellas XRP Ledger, Ethereum, Bitcoin, Tron y Solana, en un período de tan solo 20 minutos.

Binance reaccionó suspendiendo temporalmente todos los depósitos y retiros, mientras otras compañías del sector bloquearon activos relacionados con el incidente por un valor aproximado de 3.000 millones de dólares. La plataforma también aseguró que asumirá la totalidad de las pérdidas ocasionadas por el incidente.

"Pueden estar seguros de que estamos trabajando sin descanso para resolver esta situación, compensar íntegramente a los usuarios y estar a la altura de la confianza que han depositado en nosotros", afirmó el codirector ejecutivo de Binance, Richard Teng, en un video publicado en la red social X.