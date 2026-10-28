Publicado el 27 de octubre de 2026, 10:45 p.m. ET / Actualizado el 28 de octubre de 2026, 7:53 a.m. ET

¿Dónde están las claves para definir el control del Congreso? Las elecciones de medio término (midterms) renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes. Con una mayoría republicana muy ajustada, solo unas pocas carreras podrían determinar qué partido se queda con la mayoría.

Actualmente, los republicanos controlan la Cámara de Representantes por un margen muy estrecho. Los demócratas necesitan obtener una ganancia neta de tres escaños para alcanzar la mayoría de 218 bancas y recuperar el control de la Cámara.

A semanas de las elecciones, Donald Trump y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, aspiran a evitar un escenario como el de 2018, cuando los republicanos perdieron más de cuarenta escaños y la mayoría en la Cámara. En cambio, esperan que el resultado se parezca más al de 2002, cuando George W. Bush se convirtió en el último presidente en ganar asientos en la Cámara durante las elecciones de medio término.

Del otro lado, los demócratas confían en que el clima nacional favorable será suficiente, no solo aspiran a ganar los asientos necesarios para recuperar la mayoría que perdieron en 2022, sino para que esa mayoría sea holgada. Desde 2020, ambos partidos tuvieron que trabajar con mayorías escasas.

De cara al 3 de noviembre, estas son las carreras que definirán el control de la Cámara de Representantes.

Arizona 6

La primera carrera clave es en el distrito electoral número 6 de Arizona, donde el republicano Juan Ciscomani busca la reelección luego de ganar por poco más de dos puntos porcentuales en 2024. Se enfrenta a la demócrata JoAnna Mendoza.

Se trata de un distrito fronterizo y con un 24% de población hispana, en el que los demócratas confían en poder aprovechar el descontento con algunas políticas migratorias del presidente.

California 13



En 2024, Adam Gray ganó la elección más cerrada del ciclo electoral. El demócrata derrotó al titular republicano, John Duarte, por apenas 187 votos entre más de 200.000 emitidos, por lo que es uno de los objetivos del Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC) para este ciclo electoral.

Su rival es el republicano Kevin Lincoln. De raíces hispanas, fue miembro del Cuerpo de Marines, pastor y alcalde de Stockton, la ciudad más poblada del condado de San Joaquín.

En diálogo con VOZ, Lincoln aseguró que no es un “político de carrera”, sino un ciudadano que busca ver crecer a su comunidad.

California 22



Otro de los principales objetivos del Comité de Campaña Demócrata del Congreso (DCCC) es el distrito 22 de California. Allí, el republicano titular, David Valadao, compite contra el demócrata Randy Villegas.

Se trata de un distrito con 73% de población hispana. Además, uno de los tópicos centrales para sus votantes es Medicaid. Según KFF Health News, tiene un porcentaje de inscriptos al programa más altos del país.

Valadao espera no ser víctima de otra “ola azul”. En 2018, la primera elección de medio término de Trump, fue derrotado por TJ Cox. Recuperó el escaño en 2020.

Carolina del Norte 1



Desde el censo de 2020, los republicanos han intentado arrebatarles el escaño a los demócratas, pero Don Davis se impuso en las elecciones de 2022 y 2024. En la misma boleta de 2024, Trump ganó el distrito por un margen de cuatro puntos. En la misma boleta, Davis se impuso por 1,7 puntos frente a la republicana Laurie Buckhout, una veterana del Ejército, quien buscará revancha en noviembre.

Carolina del Norte 11

También en Carolina del Norte, el congresista Chuck Edwards decidió no presentarse a la relección luego de que el Comité de Ética de la Cámara recomendara su censura.

Edwards, un republicano que llegó al Congreso en enero de 2023, fue acusado de violar las normas de la Cámara sobre acoso sexual y comportamiento profesional. La investigación del Comité de Ética examinó denuncias sobre la relación del legislador con dos exempleadas de su oficina, citando “una conducta persistentemente poco profesional e inapropiada hacia dos jóvenes colaboradoras”.

En este contexto, su lugar en la boleta fue ocupado por la representante estatal Jennifer Balkcom. Su rival será el granjero Jamie Ager.

Colorado 8



El republicano Gabe Evans defiende un distrito del área metropolitana de Denver que se ha convertido en una de las principales oportunidades demócratas en Colorado. Evans se enfrenta a Manny Rutinel, un demócrata exponente de la ola progresista del partido.

Evans, nieto de inmigrantes mexicanos, es el único latino de Colorado en el Congreso y anteriormente se desempeñó como oficial de Policía y miembro de la Guardia Nacional del Ejército.

Durante una entrevista con VOZ este año, calificó a su rival como un representante del “modelo de Zohran Mamdani”.

El distrito cuenta con un 38% de población hispana, el porcentaje más alto entre todos los distritos del estado, y es uno de los diez principales distritos de producción agrícola del país.

Florida 14

Si bien la demócrata Kathy Castor ganó cómodamente la reelección en 2024, los republicanos de Florida redibujaron el mapa electoral del estado, lo que afectó a su distrito. Por lo tanto, se espera una contienda competitiva entre Castor y el republicano Mike Beltran.

Florida 22

El primer escaño abierto de la lista enfrenta a la demócrata Pia Dandiya contra el republicano Casey Askar. Con el nuevo mapa electoral, la titular Lois Franke decidió buscar otro mandato, pero en el distrito número 23.

Iowa 1

En el primer distrito electoral de Iowa, la titular Mariannette Miller-Meeks buscará otra elección heroica frente a la demócrata Christina Bohannan, exrepresentante estatal.

Miller-Meeks, que antes representaba al segundo distrito, ganó en 2020 por seis votos entre más de 390.000 emitidos. En 2024, derrotó a Bohannan por una diferencia de 0,2 puntos porcentuales, unos 800 votos.

Iowa 2



Otra carrera abierta es la del segundo distrito de Iowa, donde la titular, Ashley Hinson, optó por postularse al Senado. La lucha para reemplazarla es entre el exrepresentante estatal Joe Mitchell, de 29 años, y la demócrata Lindsay James.

Michigan 4



A pesar de que el republicano Bill Huizenga ganó la relección por 12 puntos en 2024, enfrenta un duro desafío en 2026. Su rival es el senador estatal, Sean McCann.

El cuarto distrito electoral de Michigan incluye zonas conservadoras del condado de Ottawa y áreas de Kalamazoo, así como también zonas rurales del oeste del estado.

Michigan 7



El séptimo distrito electoral de Michigan es uno de los más observados por los analistas políticos. Si bien eligió candidatos demócratas en todas las elecciones del 2022, votó por Trump sobre Kamala Harris en 2024. En la misma boleta, la demócrata Elissa Slotkin derrotó al republicano Mike Rogers.

De cara a 2026, el titular Tom Barrett se enfrenta al demócrata progresista William Lawrence.

Michigan 10

En el décimo distrito electoral de Michigan, el republicano Mike Bouchard Jr. compite contra la demócrata Christina Hines. El distrito está ubicado al sureste del estado e incluye buena parte del condado de Macomb, el tercero más poblado del estado.

El titular, John James, optó por postularse a gobernador. Ganó la nominación republicana con el respaldo del presidente Trump y se enfrentará en noviembre a Jocelyn Benson.

Montana 1



Otro escaño abierto en el que los demócratas esperan competir es el del primer distrito de Montana. Se trata de un escaño que se creó en 2022 luego del censo de 2020 y abarca la parte oeste del estado que limita con Idaho. El titular republicano Ryan Zinke ganó por casi ocho puntos en 2024, pero optó por no buscar la reelección.

La elección de noviembre enfrenta al republicano Aaron Flint, veterano del Ejército y presentador de radio, contra el demócrata Sam Forstag, líder sindical.

Nueva York 17



En otra de las carreras más observadas del ciclo, el republicano Mike Lawler busca retener el distrito 17 de Nueva York, de clara mayoría urbana y donde Kamala Harris se impuso en 2024.

Los demócratas nominaron a Cait Conley, veterana del Ejército y con paso por la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA).

Ohio 7



Si bien el séptimo distrito de Ohio parecía una defensa sencilla para los republicanos, todo se complicó luego de que el congresista Max Miller quedara envuelto en acusaciones de violencia doméstica formuladas por su exesposa, Emily Moreno, hija del senador republicano Bernie Moreno. Miller niega las acusaciones y ha presentado demandas por difamación.

El candidato demócrata es Brian Poindexter, un trabajador metalúrgico y exconcejal de Brook Park.

Ohio 9



La demócrata Marcy Kaptur, una de las representantes con mayor trayectoria en la Cámara, busca conservar su escaño a pesar del nuevo mapa electoral, que amplió su distrito hacia el sur de Toledo.

Su rival es el republicano Derek Merrin, quien ya compitió contra Kaptur en 2024 y perdió por 0,6 puntos porcentuales.

Kaptur lleva en el Congreso desde 1983.

Pensilvania 7



En 2024, el Partido Republicano logró arrebatarles dos asientos a los demócratas en Pensilvania. Uno fue el distrito 7, donde Ryan Mackenzie derrotó a la demócrata titular, Susan Wild, por apenas un punto.

Ahora, Mackenzie defiende su asiento frente a Bob Brooks, presidente de la Asociación de Bomberos Profesionales de Pensilvania.

Pensilvania 8



El escenario es prácticamente igual en el octavo distrito. Allí, Rob Bresnahan busca defender el asiento que ganó en 2024. Su rival demócrata es la actual alcaldesa de Scranton, Paige Cognetti.

Texas 15



El distrito número 15 de Texas es otro que en un principio no suponía problemas para los republicanos. La congresista republicana Monica De La Cruz ganó por más de quince puntos en 2024. No obstante, este distrito de mayoría hispana y ubicado en el sur de Texas se ha vuelto muy competitivo.

El candidato demócrata es Bobby Pulido, músico y cantante de música texano-mexicana.

Texas 28



En este distrito, también fronterizo, el demócrata Henry Cuellar buscará otro mandato en la Cámara frente al republicano Tano Tijerina.

Si bien el demócrata ha logrado sobrevivir a los avances republicanos en el sur de Texas, esta vez también deberá competir en un distrito que fue redibujado por los republicanos antes de las elecciones. El nuevo mapa hace que el distrito sea más republicano en comparación con su configuración anterior.

Texas 34



El distrito 34 de Texas incluye varios kilómetros de la frontera sur y tiene una población hispana del 90%. El demócrata Vicente González defiende el escaño frente al republicano Eric Flores.

En diálogo con VOZ, Flores aseguró que González no representa los valores del sur de Texas: “Somos familias de trabajo. Somos familias de fe. Queremos que nuestras comunidades estén seguras. Estamos orgullosos de nuestro país, patriotismo”.

Virginia 1

En el primer distrito de Virginia, el republicano Rob Wittman se enfrenta a la abogada demócrata Shannon Taylor. Wittman, quien representa al distrito desde 2007, ganó cómodamente la reelección en 2024. Sin embargo, el clima nacional favorable a los demócratas volvió más competitiva la elección.

Virginia 2



El segundo escaño competitivo de Virginia tiene como protagonista a la republicana Jen Kiggans busca evitar el regreso de Elaine Luria al Congreso. Kiggans, quien derrotó a Luria en 2022, representa a un distrito urbano del sureste de Virginia, donde también hay una fuerte presencia militar.

Wisconsin 3



El último escaño de la lista está en Wisconsin, donde el republicano Derrick Van Orden busca la reelección frente a la demócrata Rebecca Cooke.

Este distrito tiene un alto porcentaje de población tanto urbana como rural, y está ubicado al suroeste del estado.