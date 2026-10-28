Pensilvania: acusan de asesinato a un hombre haitiano que ingresó al país bajo la Administración Biden

Destino Jean-Louis, un haitiano de 23 años, fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte a tiros de Latosha Ann Cooper, de 45 años y empleada de Walmart, con quien mantenía una relación sentimental.

Según la versión de la Fiscalía de Montgomery, Pensilvania, el hecho ocurrió el pasado 21 de octubre cuando Cooper salía de su turno y hablaba con una compañera. De pronto, un hombre enmascarado se acercó y le disparó. El Philadelphia Inquirer informó que los registros de su teléfono lo ubican en el lugar esa noche y en varias anteriores, y se hallaron municiones que coinciden con los proyectiles de la autopsia.

En adición, los documentos judiciales alegan que Jean-Louis ya la había agredido antes y que contactó varias veces a empleados del Walmart para saber su horario. El hombre de origen haitiano fue arrestado dos días después, el viernes 23, en la ciudad de Filadelfia. Se encuentra detenido y sin posibilidad de fianza.

Kevin R. Steele, fiscal de distrito del condado de Montgomery, señaló que Jean-Louis está acusado de asesinato en primer grado, asesinato en tercer grado y cargos relacionados con armas de fuego.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Jean-Louis entró a Estados Unidos en 2023 con el programa de "parole humanitario" para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. No obstante, señalaron que residía en el país de forma ilegal, puesto que se quedó por más tiempo del que tenía permitido.

"El 23 de octubre, el ICE detuvo a Destino Jean-Louis, un extranjero ilegal con antecedentes penales originario de Haití, en Filadelfia, Pensilvania. Jean-Louis se encuentra actualmente bajo investigación por homicidio por parte del condado de Montgomery", le dijo un portavoz del DHS a Fox News Digital.

"Decidió quedarse más tiempo del permitido, violando las leyes de nuestra nación. Bajo el mandato del presidente (Donald) Trump y del secretario del DHS (Markwayne) Mullin, quien infrinja la ley enfrentará las consecuencias. Los extranjeros ilegales con antecedentes penales no son bienvenidos en los Estados Unidos", añadió.