Ilhan Omar se burla de la atención mediática con el antisemita Hasan Piker: "Simplemente se nos ve muy bien en sus pantallas”

La representante Ilhan Omar bromeó junto al conocido antisemita Hasan Piker sobre la investigación en curso contra ella por presunto fraude migratorio y la atención mediática que está recibiendo en las últimas semanas, asegurando que ésta se debe a que "se nos ve muy bien en sus pantallas”.

Omar se sentó en un directo en el podcast del polémico izquierdista radical, que compartió una conversación entre ambos en un sofá mientras esperaban su turno para participar en un acto organizado por el congresista socialista estatal de Minnesota Omar Fateh.

"Somos estadounidenses normales"

Durante la charla, el streamer de extrema izquierda señaló a su interlocutora que "tengo la sensación de que los medios de comunicación tienden, ya sabes, a dar mucha importancia a todo lo que haces. Algunas de las cosas que hago, como… simplemente somos estadounidenses normales que intentamos llevar nuestra vida cotidiana y organizarnos contra la Administración Trump, igual que, ya sabes, lo hacen los blancos en general. ¿A qué se debe?".

A lo que la congresista y miembro de The Squad respondió entre risas que "simplemente se nos ve muy bien en sus pantallas".

Omar se jacta de la "red" somalí en Minneapolis y asegura que los federales la temen

Tras presentada por Fateh -también somalí- como "su hermana y congresista", Omar Durante la conversación en el escenario, se jactó de la "red somalí existente en Minneapolis y de lo difícil que ha resultado a las autoridades federales conseguir infiltrarse en ella".

Omar destacó que la red es temida porque comprende "lo estratégicamente conectados que estamos», y puso como ejemplo una reunión con funcionarios del DHS poco después de que Trump formalizara su regreso a la Casa Blanca

"Fue una reunión estratégica porque queríamos, ya sabes, entender la situación y estar en contacto por si surgía algo, como finalmente ocurrió… y recuerdo que su abogado dijo: 'Llevo décadas haciendo esto, y este es el único estado al que detesto que me asignen porque es el único [al que se había asignado al abogado del DHS] que cuenta con una red difícil de penetrar”.

"No hay que meterse con los somalíes"

Sin embargo, la congresista radical destacó que llegaron al encuentro preparados, puesto que "dos meses antes de eso, ya teníamos a los responsables de esa red en nuestra oficina y en nuestra sala de reuniones, hablando y elaborando estrategias sobre cuál iba a ser nuestra respuesta en caso de que nos tomaran como objetivo. No hay que meterse con los somalíes", zanjó desafiante.

Por su parte, Piker recurrió a sus tópicos habituales como el "supremacismo blanco", así como los ataques a los republicanos y al sionismo durante su turno de palabra. El polémico influencer Piker apuntó que los "celos" eran la verdadera causa de que Minneapolis se haya estado en el centro de tantos escándalos de ámbito nacional en los últimos años.

"Las fuerzas supremacistas blancas de este país han decidido centrar sus ataques en Minneapolis debido al éxito de la comunidad somalí-estadounidense, que ha sabido prosperar aquí", llegó a asegurar.

Nagel rival de Omar en las midterms condena su acto con Piker John Nagel, el rival republicano de Omar en las próximas midterms cargó duramente contra la congresista por participar en un acto con Piker. En un comunicado en X, Nagel acusó a la miembro de The Squad de saber "exactamente quién es Hasan Piker y lo que ha dicho", recordando sus polémicos comentarios sobre el

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"Ilhan Omar sabe exactamente quién es Hasan Piker y lo que ha dicho. Ha decidido hacer campaña junto a un hombre que afirmó que 'Estados Unidos se merecía el 11-S' y que votaría a Hamás 'sin excepción'.



Esto no es acercamiento. Es la normalización del antisemitismo, el apoyo a los terroristas y el desprecio hacia Estados Unidos".

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A continuación, desafió públicamente a otros candidatos demócratas, y a los mismos votantes a cuestionarse si "¿están del lado de los judíos de Minnesota o del de Ilhan Omar y Hasan Piker?".

, el rival republicano de Omar en las próximas midterms cargó duramente contra la congresista por participar en un acto con Piker. En un comunicado en X, Nagel acusó a la miembro dede saber "exactamente", recordando sus polémicos comentarios sobre el 11-S o equiparando a Hamás con Israeln OmaEsto no es acercamiento. Es la normalización del antisemitismo, el apoyo a los terroristas y el desprecio hacia Estados Unidos".A continuación, desafió públicamente a otros candidatos demócratas, y a los mismos votantes a cuestionarse si