La subdirectora y jefa médica de los CDC deja la Administración tras seis meses en el cargo

Jennifer Shuford, subdirectora y directora médica de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, abandona su cargo tras seis meses en el puesto.

En un comunicado, Shuford afirmó que se marchaba para pasar más tiempo con su familia.

"Estoy muy agradecida al presidente Trump y al secretario Kennedy por haberme dado la oportunidad de ayudar a dirigir los CDC. Ha sido una experiencia increíble, y les estaré eternamente agradecida por ello", afirmó.

Shuford se opuso al enfoque de la Administración respecto a la política de vacunas, y esto fue un factor determinante en su decisión de marcharse, según el Washington Post, citando fuentes anónimas.

Esta médica especialista en enfermedades infecciosas fue contratada en abril como parte de un nuevo equipo directivo de cuatro personas que los CDC reclutaron para restablecer la confianza en la agencia, según afirmaron en su momento funcionarios de Trump.

El último día de Shuford en la agencia será el 12 de noviembre.

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