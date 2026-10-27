El ala radical demócrata moviliza sus pesos pesados hacia Misisipi para impulsar la campaña de Scott Colom

En el tramo final para las elecciones de medio término, la cúpula del Partido Demócrata inició una agresiva maniobra de financiamiento y despliegue político en Misisipi, un estado predominantemente conservador que no elige a un senador demócrata desde 1982.

Según un reporte de Fox News Digital, el Senate Majority PAC, vinculado al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, reservó 1.2 millones de dólares en pautas publicitarias para respaldar al fiscal de distrito Scott Colom frente a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith.

La ofensiva incluye la visita de figuras nacionales de la izquierda como la exvicepresidenta Kamala Harris y el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg, en un esfuerzo por dinamizar a las bases en el territorio. Sin embargo, operadores republicanos han calificado el movimiento como un intento desesperado y fuera de alcance para alterar el mapa político en el Profundo Sur.

Jake Monssen, director de campaña de Hyde-Smith, cuestionó el desembarco del liderazgo demócrata en la contienda. "Esto es simplemente un intento de última hora por parte de los de adentro de Washington para darle vida a la fallida campaña de Scott Colom", afirmó Monssen a Fox News Digital.

"Scott está financiado por la izquierda radical porque está alineado con su agenda. Apoya el aumento de impuestos, fronteras abiertas, beneficios pagados por los contribuyentes para inmigrantes ilegales y cirugías de cambio de sexo para menores".

Contrarrestan la embestida con presencia en el terreno y respaldo presidencial

Frente a la inyección de capital progresista, la estructura del Partido Republicano reaccionó con firmeza. El Senate Leadership Fund, alineado con el líder de la mayoría John Thune, reservó una cifra de siete dígitos en publicidad para neutralizar el mensaje de Colom.

Asimismo, el expresidente Donald Trump encabezó un concurrido mitin en la ciudad de Corinth para llamar al voto en favor de Hyde-Smith y consolidar la participación del electorado conservador.

"En esta elección, si fueran tan amables, les pido que pretendan que yo estoy en la papeleta", expresó Trump durante el acto electoral, apelando a la histórica movilización republicana que genera su presencia en los estados del Sur.

Por su parte, la vocera del Comité Senatorial Republicano Nacional (NRSC), Bernadette Breslin, recordó los vínculos ideológicos del candidato demócrata. "En lugar de ahorrarse la vergüenza de ser rechazado dos veces por Hyde-Smith, Colom está ejecutando una campaña respaldada por Chuck Schumer, financiada por George Soros y construida sobre políticas a favor del transgenerismo y otras posturas de extrema izquierda", puntualizó Breslin.