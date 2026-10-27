Libertad escolar, inversiones y reducción del crimen: Trump promociona sus políticas en Misisipi

Donald Trump encabezó un acto de campaña en Corinth, Misisipi. A una semana de las elecciones de medio término, el presidente impulsó la candidatura de la senadora republicana Cindy Hyde-Smith, quien enfrenta una contienda más competitiva de lo previsto. De acuerdo con Action News 5 (WMC), fue la primera visita de un presidente en funciones a esa ciudad desde Franklin D. Roosevelt.

En la noche del lunes, Trump continuó con su gira por diferentes estados en la previa de las elecciones. Esta semana también visitará Texas, Ohio, Carolina del Sur y Florida.

En esta oportunidad, el evento tuvo lugar en el Crossroads Arena de Misisipi, donde la senadora Hyde-Smith busca otro mandato en la Cámara Alta frente a Scott Colom, cuya campaña ha generado entusiasmo en los demócratas de todo el país. La última vez que un demócrata ganó una elección al Senado en el estado fue en 1982, cuando John Stennis derrotó a Haley Barbour.

.@POTUS: We also made the largest-ever investment in SCHOOL CHOICE. Under Republican leadership, Mississippi has gone from having the worst ranked schools in the nation to among the BEST ranked schools in the nation! https://t.co/OVx36no6SN — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 27, 2026

Trump promociona sus políticas en Misisipi

Durante el discurso, Trump destacó principalmente sus políticas de libertad escolar (School Choice). Dentro de la Ley de Recortes Fiscales para las Familias Trabajadoras, el presidente introdujo un programa de libertad escolar que entrará en vigor en enero de 2027, al cual Misisipi se adhirió.

Además, destacó a los republicanos del estado por los avances de los últimos años en materia educativa: "¡Bajo el liderazgo republicano, Misisipi ha pasado de tener las escuelas peor calificadas del país a contar con algunas de las mejores escuelas del país!".

En 2013, el estado estaba entre los últimos en lectura de cuarto grado. Para 2024, habían subido al noveno puesto en lectura, según la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP).

En adición, el presidente celebró una inversión de 125 millones de dólares anunciada por Toyota, para ampliar la producción en su planta de Blue Springs.

Trump también aprovechó su discurso para destacar los últimos datos sobre criminalidad publicados por el Departamento de Justicia (DOJ), que marcan una caída del crimen violento grave durante el 2025. "El DOJ anunció que el año pasado hubo más de 100.000 violaciones menos, 170.000 robos a mano armada menos, medio millón de robos en viviendas menos y casi 700.000 delitos violentos menos que cuando asumí el cargo", continuó.

Los datos son estimaciones preliminares de la Encuesta Nacional de Victimización Criminal (NCVS), elaborada por la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS), la principal fuente de información del país sobre victimización criminal, incluyendo los delitos denunciados y no denunciados a la policía.