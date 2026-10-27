El Departamento de Justicia eleva la presión e imputa nuevos cargos de obstrucción a los exjefes del FBI vinculados al caso de Hunter Biden

El Departamento de Justicia presentó una querella criminal modificada (superseding complaint) en la madrugada de este martes contra Nikki Floris y Bradley Benavides, dos antiguos altos mandos de contrainteligencia del Federal Bureau of Investigation (FBI).

La representación fiscal sumó cargos por obstrucción de procedimientos regulatorios y legislativos a las imputaciones previas por rendir falso testimonio ante el Congreso sobre sus actuaciones en las pesquisas relativas a Hunter Biden.

La medida fue ingresada en un tribunal federal de Washington, DC justo antes de la audiencia preliminar en la que la defensa de los imputados interrogará a los testigos clave del Gobierno para evaluar si existe causa probable para procesarlos.

Floris ejerció como subdirectora adjunta del Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera (FITF) entre 2019 y 2022, mientras que Benavides se desempeñó como jefe de sección durante la campaña electoral de 2020.

De acuerdo con el expediente judicial revelado por CBS News, las nuevas acusaciones señalan que ambos exfuncionarios dieron "a sabiendas y deliberadamente declaraciones materialmente falsas al Comité sobre sus respectivas conciencias e implicaciones en las investigaciones del FBI sobre Hunter Biden, obstaculizando y obstruyendo así la debida y correcta administración de la ley".

La acusación central gira en torno al operativo "Round River", una iniciativa de contrainteligencia ejecutada por el FITF previo a los comicios de 2020. El objetivo de dicha unidad consistía en recopilar información confidencial sobre los negocios de Hunter Biden para clasificar preliminarmente cualquier reporte perjudicial como "desinformación rusa".

Los fiscales sostienen que tanto Floris como Benavides mintieron sistemáticamente durante sus testimonios bajo jura prestados el 19 de julio y el 28 de septiembre de 2023, respectivamente, con el propósito deliberado de "minimizar u ocultar el compromiso y las comunicaciones del FITF sobre las investigaciones de Hunter Biden e impedir la investigación del Congreso".

Respuesta del equipo legal de la defensa

Ante el repentino movimiento de la Fiscalía, la representación legal de Nikki Floris emitió un duro comunicado cuestionando el proceder de la Justicia al ingresar un documento no firmado ni juramentado a altas horas de la noche.

"En nuestras décadas combinadas de servicio en el Departamento de Justicia, nunca habíamos visto ni oído hablar de que se presentara algo así", afirmaron los abogados defensores.

"Ello se debe a que la presentación pública de cargos penales debe ser autorizada por el gran jurado, un juez o la propia acusada. Aquí, el Gobierno se ha tomado ese poder para sí mismo en un intento desesperado de retrasar el derecho de nuestra clienta a impugnar los cargos en los tribunales".

La audiencia se desarrollará en el Distrito de Columbia en medio del escrutinio público sobre el rol operativo que desempeñaron las agencias de inteligencia en las semanas previas a las elecciones de 2020.