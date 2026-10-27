El secretario de Seguridad Nacional clausura el vacío legal que permitía el ingreso sin visa de ciudadanos chinos en las Marianas del Norte

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció a través del Registro Federal la suspensión formal del programa de exención de visados Economic Vitality & Security Travel Authorization Program (EVS-TAP), una normativa heredada de la administración Biden que permitía a ciudadanos de la República Popular China ingresar a la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI) sin necesidad de visa por estadías temporales de hasta 14 días.

La medida adoptada por el secretario de Seguridad Nacional llega tras las reiteradas advertencias formuladas por los senadores republicanos Mike Lee, Tim Scott, Bill Cassidy y John Cornyn, quienes enviaron una misiva al titular de la agencia advirtiendo que el mecanismo migratorio estaba siendo aprovechado para fomentar el turismo de nacimientos y burlar los controles fronterizos de Estados Unidos en la región del Pacífico.

En su solicitud formal elevada el pasado mes de abril, los legisladores del Partido Republicano exigieron cerrar este resquicio normativo, argumentando que la exención especial facilitaba que ciudadanas extranjeras viajaran al territorio insular con el propósito explícito de dar a luz y otorgar la ciudadanía estadounidense automática a sus hijos, socavando los intereses migratorios y de seguridad del país.

Con base en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el secretario de Seguridad Nacional determinó que existen causas justificadas para suspender el programa de autorización de viajes. La medida se implementa mientras el DHS, en consulta con las secretarías de Estado y del Interior, evalúa de manera integral el impacto del esquema en la soberanía territorial y el ordenamiento migratorio.

De acuerdo con la notificación oficial publicada en el Registro Federal, la anulación del EVS-TAP entrará en vigor a las 14:00 horas (EDT) de tres días posteriores a su publicación oficial, momento en el cual cesará por completo la admisión de ciudadanos chinos bajo este régimen de excepción en el territorio insular.