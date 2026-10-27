Los escándalos y las investigaciones persiguen a los demócratas en una semana crucial previa a las elecciones de mitad de legislatura

A solo unos días de las elecciones de mitad de legislatura, varios candidatos demócratas están cerrando sus campañas bajo la sombra de investigaciones judiciales o un intenso escrutinio, que van desde una posible acusación federal y una investigación penal en materia de inmigración hasta preguntas sobre sus relaciones pasadas.

El presidente Donald Trump ha centrado especialmente sus ataques políticos en la representante Ilhan Omar, de Minnesota, y el candidato demócrata al Senado Abdul El-Sayed, de Míchigan.

La semana pasada, el presidente pidió a Omar que dimitiera ante las acusaciones de que la diputada había mentido anteriormente sobre su identidad de una forma que podría comprometer su naturalización como ciudadana estadounidense.

"Acaba de revelarse que el nombre de Ilhan Omar no es Ilhan Omar, el que utilizó para ser elegida y tomar posesión de su escaño en el Congreso, sino que, en realidad, es un nombre completamente diferente, Ilhan Nur Said Elmi, y que su apellido es, por increíble que parezca, también el mismo que el de su hermano, Ahmed Nur Said Elmi, la persona con la que, según se dice, se casó y tuvo hijos", publicó Trump en Truth Social.

La odisea de Ilhan Omar: ¿realidad, ficción o simplemente confusión?

Omar es actualmente objeto de una investigación penal por parte del Departamento de Justicia de Trump, aunque no se le han imputado cargos. Agentes federales registraron su domicilio de Washington el 12 de octubre y se incautaron de su teléfono, y un gran jurado de Minnesota ha emitido más de una docena de citaciones, incluidas algunas a familiares, según Associated Press informó.

Según se informa, la investigación se centra en si ella o su difunto padre mintieron en documentos de inmigración de hace décadas. Las acusaciones de que Omar falsificó su fecha de nacimiento para obtener la ciudadanía estadounidense; estas sospechas fueron planteadas por primera vez por uno de los oponentes políticos de la diputada en 2019.

Omar afirmó en 2018 que obtuvo la ciudadanía a través del proceso de naturalización de su padre, a través de lo que se conoce como ciudadanía derivada. "De hecho, me convertí en ciudadana antes de cumplir los 18 años. Mi padre se convirtió en ciudadano y, por lo tanto, yo obtuve mi ciudadanía a través de ese proceso", afirmó Omar declaró a The Intercept durante las elecciones de ese año. Sus detractores alegan que Omar podría haber falseado su fecha de nacimiento y que quizá tuviera más edad de la permitida para obtener la ciudadanía por derivación.

En relación con la cuestión de la legitimidad de la ciudadanía, la Biblioteca de Referencia Legislativa de Minnesota (MLRL) había indicado en un momento dado que la fecha de nacimiento de Omar era el 4 de octubre de 1981, lo que habría hecho que Omar tuviera 18 o 19 años cuando afirmó que había obtenido la ciudadanía estadounidense de su padre en 2000. Solo los menores de edad pueden adquirir la ciudadanía de padres naturalizados, pero Omar lleva mucho tiempo afirmando que tenía 17 años cuando se convirtió en ciudadana, tal y como informó anteriormente Just the News . Su año de nacimiento fue modificado en el MLRL a petición del equipo de Omar varios meses después de su elección.

Omar ha calificó la investigación como un intento de "utilizar las fuerzas del orden federales como arma".

Viejas publicaciones y antiguos vínculos vuelven para atormentar a El-Sayed

En Míchigan, el candidato demócrata al Senado Abdul El-Sayed se enfrenta a preguntas sobre la Hermandad Musulmana. El Washington Free Beacon informó de que firmó una carta abierta en 2012 en la que instaba al grupo a "depurar los medios de comunicación y la policía". El medio también informó de que entre sus donantes se encuentra un antiguo portavoz del partido político egipcio de la Hermandad.

Recientemente se han descubierto X publicaciones de la hermanastra de El-Sayed, Eman Abdelhadi, también revelan vínculos familiares con la organización, en particular con su rama egipcia, que ha sido designada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como organización terrorista global especialmente designada por apoyo material a Hamás, otra organización terrorista, Just the News ya informó.

En junio de 2012, Abdelhadi escribió en X: "Tuve una conversación increíble con mi madre sobre su activismo en los Hermanos Musulmanes a principios de los años 70, cuando estaba en la universidad #respeto".

En otra publicación de ese mismo día, Abdelhadi, profesora adjunta de la Universidad de Chicago, escribió: "Aunque me inclino hacia la izquierda, las conversaciones con mi familia de la #MB en Egipto revelaron respeto por las libertades individuales y el Estado laico".

"Mi familia lleva mucho tiempo en la Hermandad Musulmana, pero siempre he pensado que ha gestionado la esfera política de forma deficiente o destructiva", afirmó en una tercera publicación de ese mismo día.

El-Sayed y Abdelhadi tienen la misma madre, Fatten Elkomy, que estudió en la Universidad de Alejandría, en Egipto, que fue escenario de la actividad de los Hermanos Musulmanes en la década de 1970.

El-Sayed ha negado cualquier vínculo con los Hermanos Musulmanes, y declaró al programa de la NBC Meet the Press que su familia no tenía vínculos con la organización terrorista. Cuando el presentador de "NBC Nightly News" Tom Llama le presionó sobre el tema, El-Sayed respondió: "No tengo vínculos. No tenemos ningún vínculo", según el New York Post.

Graham Platner y Eric Swalwell, fuera de la carrera electoral

Dos demócratas que en su día se consideraban un lastre también quedan fuera de la papeleta después de que el público —y, en cierta medida, los medios tradicionales— prestaran atención a cuestiones descritas por algunos como "problemas de carácter".

Graham Platner se retiró de la carrera por el Senado de Maine en julio tras una acusación de agresión sexual que él niega. Eric Swalwell dimitió del Congreso y abandonó la carrera por la gobernación de California en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada. En una publicación en X, se disculpó ante su familia, su equipo y sus electores por "los errores de juicio que he cometido en el pasado". Aunque admite haber cometido "errores", sigue calificando las acusaciones de falsas.

Los republicanos también arrastran su propio lastre

Entre los lastres republicanos, el candidato al Senado Ken Paxton arrastra una serie de acusaciones que han perseguido su campaña. El fiscal general de Texas fue imputado en 2015 por delitos graves de fraude bursátil. Esos cargos fueron desestimados después de que pagara una indemnización y completara los servicios comunitarios en virtud de un acuerdo previo al juicio.

La Cámara de Representantes de Texas inició un proceso de destitución contra Paxton en 2023 por los beneficios que supuestamente concedió a un promotor inmobiliario y por una supuesta relación extramatrimonial. El Senado estatal lo absolvió posteriormente. Su esposa, la senadora estatal Angela Paxton, solicitó el divorcio ese mismo año alegando infidelidad, lo que él negó en un escrito judicial. El Dallas Morning News informó de que la pareja, ya separada, había declarado que se acercaba a una solución amistosa mediante mediación privada.

En Ohio, el diputado Max Miller, también republicano, se mantiene firme y se niega a retirarse de su candidatura a la reelección a pesar de encontrarse ahora en un empate técnico debido a su desagradable y ampliamente publicitado divorcio y a la batalla por la custodia con su exmujer, Emily Moreno. Ella es la hija del senador más veterano de Ohio, Bernie Moreno, quien ha calificado a Miller de "peligro para mi hija" y ha exigido que Miller dimita.

En un año en el que no han faltado las predicciones sobre la inminente ola azul en las elecciones de mitad de legislatura, la carrera electoral en Ohio reviste especial importancia. El presidente Trump se impuso en el distrito de Miller —que se extiende desde algunas zonas de los suburbios de Cleveland hasta condados más rurales— por 11 puntos en 2024, y el Partido Republicano ha confiado en el carácter firmemente "rojo" de Ohio para aferrarse a la mayoría legislativa.

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