Trump afirma que respetará los resultados de las midterms "si son elecciones honestas" y recuerda que tiene un veto fuerte si pierde el Congreso

El presidente Donald Trump afirmó este martes que aceptará el resultado de las midterms "si son honestas", una declaración que llega en plena campaña y que ha vuelto a encender las alarmas sobre una posible impugnación de los comicios.

"Lo haré, si son elecciones honestas", respondió Trump cuando le preguntaron si aceptaría el resultado, mientras se dirigía a Texas para un acto de campaña. La frase llega en un momento delicado para los republicanos, ya que los sondeos apuntan a una posible pérdida del control del Congreso y el presidente ha decidido no bajar la guardia ante lo que considera un riesgo persistente de irregularidades electorales.

Este lunes, Trump anunció una recompensa de un millón de dólares para quien aporte información que conduzca a condenas por fraude electoral, una medida que sus opositores han descrito como una forma de intimidación.

Gobernar con los demócratas, si toca

Pese al tono firme de sus advertencias, Trump dejó entrever que, en caso de perder las cámaras, estaría dispuesto a negociar con los demócratas.

"Ya encontraremos la manera. Miren, tengo un veto fuerte. Espero que no sea el caso, pero si lo es, ya ha pasado antes con muchos presidentes", dijo en la base conjunta de Andrews, cerca de Washington. "Tienes un veto fuerte y acabas negociando acuerdos".

Un escenario adverso para los republicanos

Los republicanos temen una "ola azul" demócrata, alimentada por el descontento de los votantes con la inflación, agravada por el encarecimiento del petróleo tras el inicio de la guerra contra el régimen iraní.

Para contrarrestar esa tendencia, el presidente ha multiplicado los mítines por todo el país durante el último mes, con una agenda de actos casi diaria destinada a movilizar a su base MAGA. Su tercer viaje a Texas en pocas semanas es especialmente significativo, ya que los sondeos muestran una carrera al Senado muy ajustada en un estado que lleva más de tres décadas votando de forma sólida republicana.

En ese contexto, Trump también anunció que durante su visita a Texas recibirá un "regalo" de Venezuela: un petrolero con un millón de barriles de crudo. Se trata del primer envío de este tipo tras la caída del dictador Nicolás Maduro, derrocado en enero en una operación militar estadounidense. Le acompañará el secretario de Estado, Marco Rubio.