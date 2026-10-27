El FBI allana una mansión en Beverly Hills en el marco de una investigación sobre Eric Swalwell

Las autoridades federales registraron la mansión del multimillonario Stephen Cloobeck en Beverly Hills, California, como parte de una investigación sobre Eric Swalwell, excongresista demócrata por California que renunció a su escaño en abril tras enfrentar acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Según informó Fox News, al menos dos docenas de agentes participaron en el operativo, que comenzó alrededor de las 6:00 de la mañana, hora local, y se prolongó durante varias horas. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre los hallazgos del registro.

Varias personas fueron sacadas de la vivienda esposadas, aunque quedaron en libertad poco después. Cloobeck no se encontraba en la mansión durante la intervención.

El registro se produce en el marco de una investigación sobre el exrepresentante demócrata por California Eric Swalwell, quien dejó el Congreso y se retiró de la contienda por la gobernación del estado a principios de este año, después de enfrentar múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Cloobeck es un antiguo patrocinador de las campañas políticas de Swalwell. A principios de este año, el empresario fue arrestado en un caso no relacionado, en el que afrontó cargos por presuntamente intentar influir en testigos de una causa penal contra su prometida.