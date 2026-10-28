Cerca de 200 demócratas salen en defensa de Ilhan Omar y exigen frenar la investigación federal en su contra

La congresista demócrata por Washington Pramila Jayapal encabezó este martes una carta firmada por 175 legisladores demócratas y dirigida al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al fiscal general, Todd Blanche, en la que manifestaron su total apoyo a la congresista de extrema izquierda Ilhan Omar y exigieron que las autoridades federales se abstengan de tomar nuevas medidas en la investigación sobre su historial migratorio.

"La congresista Omar busca la reelección en el quinto distrito congresional de Minnesota dentro de apenas una semana. La noticia de la orden de registro, independientemente de que estuviera debidamente fundamentada o no, podría influir en las decisiones de los votantes, precisamente por lo que las fuerzas del orden federales no deberían llevar a cabo este tipo de actuaciones mientras los ciudadanos están votando. Esta clase de interferencia priva a los habitantes de Minnesota de su derecho a unas elecciones libres y justas, garantizado por la Constitución. Apoyamos a la congresista Omar y condenamos la instrumentalización de las fuerzas del orden en su contra. Ya han deshonrado los cargos que ocupan y exigimos que se abstengan de tomar nuevas medidas que puedan afectar al resultado de las próximas elecciones", señalaron los cerca de 200 demócratas en la carta.

Si bien los legisladores reconocieron en su carta las acusaciones contra Omar de que ella o su difunto padre falsearon su edad en documentos migratorios cuando su familia llegó a Estados Unidos, también cuestionaron la necesidad del registro. Según se ha informado, su investigación sobre la congresista se refiere a la presentación de documentos migratorios por parte de su difunto padre después de que ella huyera de la guerra civil de Somalia a los ocho años, lo que la convirtió en ciudadana estadounidense a los diecisiete", escribieron. Sin embargo, argumentaron que estas circunstancias no justificaban "un registro de su vivienda antes del amanecer para buscar documentos que su padre presentó cuando ella era menor de edad".

La semana pasada, un escrito judicial de apenas unas líneas abrió un nuevo capítulo en la investigación federal contra la representante socialista Ilhan Omar. En una moción presentada el miércoles, la fiscal federal de Washington D. C., Jeanine Pirro, no se refirió a la legisladora por el nombre con el que llegó al Congreso, sino por otro que coincide con el apellido de su exesposo, al que acusan justamente de ser su hermano.

Si un tribunal llegara a comprobar que vivió bajo otro nombre, las consecuencias podrían ir mucho más allá del caso migratorio, según afirmó Nathan Hansen, exjuez federal de inmigración en Minnesota, quien enumeró los documentos que podrían quedar bajo sospecha, desde solicitudes de ayuda estudiantil y asistencia pública hasta pasaportes, licencias de conducir y registros electorales.