Juez federal bloquea una norma de la Administración Trump que reducía a 10 días el plazo para que los refugiados defiendan su estatus legal

La jueza de distrito Julia Kobick, con sede en Boston, bloqueó temporalmente este martes una política de la Administración del presidente Donald Trump que reducía de 30 a solo 10 días el plazo que tienen los refugiados para impugnar la pérdida de su estatus legal, exigiendo al Gobierno suspender la aplicación de la medida hasta el 6 de noviembre y permitiendo que otro juez evalúe si la restricción debe permanecer bloqueada durante un período más prolongado.

La decisión tiene lugar luego de una demanda presentada en Massachusetts por organizaciones defensoras de los refugiados y cuatro refugiados procedentes de Afganistán, Colombia, Etiopía e Irak. Los demandantes acusan al Gobierno de imponer obstáculos ilegales para obtener la residencia permanente, al tiempo que amplía su capacidad para revocar el estatus de refugiado. Según los demandantes, dichas medidas han dejado a los refugiados en un "limbo legal", al punto en que se les ha impedido obtener la residencia permanente mientras se enfrentan al riesgo de perder su estatus sin una oportunidad efectiva de impugnar la decisión.

El portavoz del USCIS, Zach Kahler, criticó la demanda y la calificó como un "intento frívolo de obstaculizar el compromiso de la Administración Trump de hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestro país tal como fueron concebidas por el Congreso". Asimismo, Kahler sostuvo que la Administración del expresidente demócrata Joe Biden debilitó los procedimientos de verificación para acelerar la admisión de refugiados. "El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos detectó un alarmante deterioro de las medidas de selección y verificación durante la Administración Biden, con el fin de agilizar la tramitación y maximizar el número de refugiados admitidos en Estados Unidos. El DHS está reforzando la rendición de cuentas y garantizando que el estatus de refugiado se reserve únicamente a quienes cumplían los requisitos establecidos por la ley", afirmó.

La política, introducida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de octubre, concede a los refugiados únicamente 10 días para responder a las notificaciones que buscan revocar su estatus. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estima que el cambio podría afectar hasta a 186.000 refugiados.