Susie Wiles, jefa de Gabinete de Trump, anuncia que está libre de cáncer tras seis meses de tratamiento

Publicado por Joaquín Núñez 16 de septiembre, 2026

La jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, anunció que está libre de cáncer. La noticia llega seis meses después de que fuera diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. La funcionaria agradeció a sus familiares, amigos y médicos. Aseguró también que seguirá trabajando para impulsar la agenda del presidente Donald Trump.

En marzo, cuando se conoció su situación de salud, Wiles había dejado claro que no pensaba alejarse de sus funciones en la Casa Blanca y que continuaría trabajando mientras atravesaba el proceso médico. Desde entonces, mantuvo su actividad y casi no reveló detalles sobre su tratamiento.

"Tengo una noticia personal que me da mucho gusto compartir. Después de una consulta médica en la Clínica Mayo esta semana, recibí los resultados de mis análisis patológicos y todo salió bien. Ya no tengo cáncer", escribió en su cuenta de X.

"Gracias a mi familia, a mis amigos, a mis doctores y a todos los que oraron por mí, se preocuparon por mí y me apoyaron durante todo este proceso. Un agradecimiento especial al presidente Trump por su apoyo inquebrantable. Estoy profundamente agradecido y seguiré trabajando para impulsar su agenda 'America First'", añadió.

La noticia fue celebrada por varios legisladores, activistas y funcionarios. Entre ellos estuvo el vicepresidente JD Vance. "Usha y yo estamos muy felices de escuchar esta noticia y de que nuestras oraciones hayan sido escuchadas. Gracias, Susie, por seguir siendo un símbolo de fortaleza y liderazgo a lo largo de esta batalla. Tu espíritu indomable es algo de lo que todos podemos aprender y por lo que debemos esforzarnos por imitar", señaló Vance.

Otro fue el senador Ted Cruz, quien escribió lo siguiente en sus redes sociales: "Es maravilloso escuchar esto. Susie ha demostrado una fortaleza tremenda a lo largo de esta lucha. Gracias a Dios por esta buena noticia, y sigamos orando por Susie y su familia".

"Jane y yo nos alegramos de saber que Susie Wiles está oficialmente LIBRE DE CÁNCER. Es una líder EXCEPCIONAL y ha demostrado una gran fortaleza a lo largo de esta lucha. ¡Gracias a Dios por esta buena noticia para Susie, su familia y nuestro país!", añadió el congresista y exmédico presidencial Ronny Jackson.