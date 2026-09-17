Nuevo giro ambiental de Trump: menos protección federal para las especies en peligro de extinción

Vista general de una orca, también conocida como ballena asesina, en el Mar del Norte NurPhoto via AFP

Publicado por Diane Hernández 17 de septiembre, 2026

El Gobierno del presidente Donald Trump adoptó una nueva interpretación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción que limitará significativamente los casos en los que la muerte accidental de fauna protegida puede ser perseguida por las autoridades federales.

La medida aparece en un memorando fechado el 14 de septiembre y firmado por Brian Nesvik, director del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS). El Departamento del Interior confirmó a la AFP la autenticidad del documento.

La nueva directiva sostiene que para que determinadas acciones puedan considerarse una captura, muerte o daño ilegal —lo que la legislación estadounidense engloba bajo el término take— debe existir una conducta dirigida intencionalmente contra un animal concreto. El memorando supone un paso adicional después de que el gobierno eliminara en julio la definición regulatoria de harm o “daño” dentro de la ley.

Muertes accidentales fuera de la prohibición

El documento ofrece varios ejemplos para ilustrar el nuevo criterio.

“Una embarcación que golpea inadvertidamente a una ballena no la ha capturado”, señala el memorando, porque el rumbo del barco no habría sido fijado con el propósito de impactar al animal.

De manera similar, la tala de un árbol no sería considerada una violación por la muerte de murciélagos que se encontraran en su interior, salvo que el árbol se cortara específicamente con el objetivo de matar o capturar a esos animales.

El Center for Biological Diversity, que publicó el memorando, sostiene que la interpretación podría excluir del alcance de la ley numerosas muertes previsibles derivadas de actividades económicas, como la pesca comercial, la tala o el tránsito marítimo.