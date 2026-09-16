Personas pasean por Central Park en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 16 de septiembre, 2026

Los hogares estadounidenses mejoraron sus ingresos y la tasa oficial de pobreza se redujo en 2025, aunque millones de personas continúan sin seguro médico y la desigualdad no registró avances significativos.

Los datos proceden de la encuesta anual CPS ASEC, realizada por la Oficina del Censo y la Oficina de Estadísticas Laborales entre febrero y abril de 2026 sobre la situación de los hogares durante 2025. La tasa de respuesta fue del 61,3% y los resultados se ajustaron para representar a la población.

Ingresos en máximos históricos

Según la Oficina del Censo, el ingreso medio real de los hogares alcanzó los $87.460, un 2,6% más que en 2024 y el nivel más alto desde 1967. El ingreso medio después de impuestos también aumentó un 3,1%, hasta los $76.060.

El incremento no fue igual entre todos los grupos. Los ingresos medios aumentaron un 4,8% entre los hogares negros, un 3% entre los hogares blancos y un 2,9% entre los blancos no hispanos. En los hogares asiáticos e hispanos no se registraron cambios estadísticamente significativos.

Menos pobreza oficial

La tasa oficial de pobreza cayó 0,5 puntos porcentuales, hasta el 10,2%, equivalente a 34,5 millones de personas. La pobreza infantil descendió al 13,4%, su mínimo histórico, mientras que la tasa entre los hispanos bajó al 13,9%, también el nivel más bajo registrado.

El umbral medio de pobreza para una familia de cuatro miembros se situó en $32.970. La medida oficial se basa en los ingresos monetarios antes de impuestos y no incluye créditos fiscales ni determinadas ayudas públicas.

Mejora de los ingresos femeninos

Otro dato positivo fue el aumento del 3,2% en los ingresos medios de las mujeres que trabajaron a tiempo completo durante todo el año. La relación entre los ingresos de mujeres y hombres pasó del 80,6% al 83,9%, aunque la brecha salarial todavía persiste.

Además, el índice de desigualdad fue un 8,7% menor cuando se calculó con los ingresos después de impuestos que con los ingresos antes de impuestos, lo que refleja el efecto de los impuestos y las ayudas en la distribución de recursos.

La pobreza suplementaria no baja

La medida suplementaria de pobreza, que incluye impuestos, ayudas públicas, gastos médicos, costes laborales y diferencias regionales en la vivienda, se situó en el 13,1%, sin cambios estadísticamente significativos respecto a 2024.

Esta medida aumentó entre las personas que no habían terminado la educación secundaria, aunque no registró variaciones significativas en los demás grupos analizados. La Seguridad Social fue el principal programa contra la pobreza y evitó que 28,8 millones de personas quedaran por debajo de ese umbral.

Persisten las carencias sanitarias

En cuanto a la cobertura sanitaria, 26,7 millones de personas, el 7,9% de la población, no tuvieron seguro médico durante todo 2025. La cifra no varió de forma estadísticamente significativa frente al año anterior.

El seguro médico proporcionado por el empleador continuó siendo la modalidad más extendida, con cobertura para el 53,5% de la población, seguido de Medicare, con el 20,1%, y Medicaid, con el 17,1%. La cobertura pública total alcanzó el 35,8%, sin cambios significativos, aunque Medicare aumentó 0,6 puntos y Medicaid disminuyó 0,5 puntos.

Entre los adultos de 19 a 64 años, la cobertura pública bajó 0,5 puntos, hasta el 17,3%. También descendió la cobertura privada entre los mayores de 65 años, hasta el 41,5%, una caída de 2,8 puntos.