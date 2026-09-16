Herencia hispana: pese a los desafíos, el poder de la comunidad sigue creciendo

Publicado por Israel Duro 16 de septiembre, 2026

El Mes de la Herencia Hispana 2026 vuelve a celebrar el crecimiento de esta comunidad, a pesar de los múltiples desafíos y la mayor presión que soporta. Este año, los latinos suponen el 21% de la población de EEUU, con más de 70 millones de habitantes. Además, en pleno año electoral, los hispanos elegibles para votar aumentaron un 16%, hasta los 39 millones, y su impacto en el PIB nacional supera los cuatro billones (trillones).

Según los últimos datos de la Oficina del Censo los hispanos siguen consolidándose como el segundo mayor grupo étnico del país. Son ya 70,1 millones de residentes y es la comunidad que continúa tirando del carro en cuanto al número de nacimientos para mantener el crecimiento de población en positivo.

Y eso que, desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025 el número de inmigrantes se ha reducido de manera notable, con lo que el crecimiento de la población hispana también se ha visto afectado.

Los hispanos, el grupo de votantes que más crece

Pero el número de latinos en el país no es exclusivamente una cuestión de inmigración. De hecho, el número de votantes hispanos es el que más ha crecido por etnia desde 2006. En noviembre, son 39 millones los llamados de esta comunidad a las urnas, sólo superados por los blancos, cuyo numero, sin embargo, decrece.

En 2006, el porcentaje de votantes elegibles latinos era del 9%, frente al 16% actual. Es decir, que su numero se ha casi duplicado en apenas 20 años. en 2018 por primera vez se registró el sorpasso a los votantes negros (que ahora representan el 12% de los llamados a las urnas). Entre 2022 y 2026, se han sumado 5.250.000 nuevos votantes hispanos a las listas.

Los latinos, clave en el consumo

Además, el impacto de los hispanos en la economía también ha seguido creciendo, a pesar de que las redadas del ICE están teniendo un impacto especialmente llamativo entre los negocios y los trabajadores de esta comunidad. De acuerdo con un estudio anual de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y el Latino Donor Collaborative (LDC), el llamado PIB hispano alcanzaría los 4,1 billones (trillion) de dólares y sería la quinta economía mundial.

Cabe destacar también que los hispanos han registrado un crecimiento sostenido en poder de compra, emprendimiento y educación.Un impacto que se refleja en que en 2023, el consumo latino alcanzó los 2,7 billones de dólares, (una cifra superior al de la economía total de Texas -$2,58 billones-) y siendo un 25% mayor que la de Nueva York (2,17 billones). Otra nota importante es que, entre 2017 y 2022, los ingresos de los latinos crecieron en promedio un 4,8% anual, frente al 1,9% del resto de la población.