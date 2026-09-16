El modelo Bukele seduce también en Brasil de cara a las presidenciales

Publicado por AFP VozMedia Staff 16 de septiembre, 2026

Harto de presenciar asaltos en Copacabana, William Correia creó un grupo de voluntarios para patrullar las calles de Rio de Janeiro y denunciar robos en redes sociales. Sueña con que Brasil copie el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra el crimen.

La inseguridad es la principal preocupación de los brasileños. El candidato conservador Flávio Bolsonaro busca capitalizar ese miedo en las elecciones de octubre con la promesa de importar la fórmula de Bukele.

"Quisiera ver aquí lo que pasa en El Salvador para que los delincuentes sufran un golpe de realidad", dice a la AFP Correia, profesor de artes marciales de 39 años y hoy candidato a diputado federal por un partido de centroderecha.

El modelo Bukele fue bandera de campaña de conservadores en la región como Daniel Noboa en Ecuador, Abelardo de la Espriella en Colombia o Keiko Fujimori en Perú.

En Brasil, facciones criminales como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital imponen su ley a millones de habitantes de las favelas, mientras la delincuencia común azota con robos y asaltos.

Un 88% de los brasileños quiere penas más severas para los criminales y 79% respalda bajar la edad de imputabilidad penal, según sondeos recientes.

Un modelo que inspira

Bukele bajó la violencia de las pandillas con encarcelamientos masivos en El Salvador. Hoy, Bukele es el líder más popular de Hispanoamérica, según una reciente encuesta regional.

Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, considera la experiencia salvadoreña "inspiradora".

Entre otras medidas, promete construir megacárceles de máxima seguridad y declarar "narcoterroristas" al CV y el PCC, como hizo recientemente el Gobierno estadounidense de Donald Trump.

Otros aspirantes de derecha brasileños invocan también a Bukele en su campaña.

El presidente socialista Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección y es acusado por sus rivales de ser laxo con el crimen, evita ese lenguaje.

Su apuesta es principalmente la "asfixia financiera": bloquear los bienes y las empresas que las facciones usan para lavar dinero.

Para Correia, a quien la justicia prohibió en mayo organizar las rondas de vigilancia que realizó durante tres años en Copacabana, la mano dura contra los criminales es un costo inevitable.

"Es como el cáncer: la quimioterapia le hace mal al cuerpo, pero surte efecto contra la enfermedad. En esta violencia absurda, necesitamos quimioterapia" contra los criminales, sostiene.

El taxista Wallace Ferreira, de 53 años, dice que "la ley brasileña protege al maleante y no al ciudadano de bien" y que los delincuentes detenidos recuperan rápido la libertad.

Ferreira dejó de trabajar de noche en Rio por temor, después de que un colega fuera asaltado por un pasajero que lo condujo a una emboscada.

En un país donde la inseguridad condiciona la vida cotidiana de millones de personas, el modelo de Nayib Bukele se ha convertido en una referencia para los candidatos que prometen mano dura contra el crimen. Con las elecciones de octubre en el horizonte, la seguridad se perfila como uno de los principales temas de la campaña brasileña, mientras Flávio Bolsonaro busca trasladar la experiencia salvadoreña a Brasil.