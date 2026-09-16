La carrera armamentística llega al espacio: la Administración Trump confirma el despliegue de armas en órbita y desafía a China y a Rusia

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de septiembre, 2026

El secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, reveló este lunes que Estados Unidos ya ha desplegado un arma en el espacio, en lo que constituye el primer reconocimiento público de un funcionario estadounidense de que Washington cuenta con una capacidad operativa de armamento espacial. Sus declaraciones se produjeron durante la Conferencia Anual de Aire, Espacio y Ciberseguridad, celebrada en National Harbor, Maryland, donde presentó un plan más amplio para expandir y modernizar rápidamente las capacidades militares estadounidenses.

Si bien Meink no reveló qué tipo de arma fue desplegada ni cuándo fue puesta en órbita, el secretario defendió esta capacidad como parte de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas para responder ante posibles amenazas, al señalar que el sistema ayudaría a “garantizar que, cuando seamos amenazados, podamos hacernos cargo de ello”. Asimismo, Meink afirmó que “Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes y Estados Unidos cuenta con armas de control espacial en órbita capaces de defender a las Fuerzas Conjuntas frente a acciones hostiles de adversarios”.

Las declaraciones del secretario generaron reacciones inmediatas por parte de los regímenes de China y Rusia, con el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmando que Moscú considera que “el espacio debe estar libre” de armas y señalando que “Contamos con que continúe una amplia consolidación internacional para seguir trabajando hacia la completa desmilitarización del espacio”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó el martes que Beijing apoya el uso pacífico del espacio exterior y se opone a los esfuerzos por introducir armas en órbita, aseverando que “China defiende el uso pacífico del espacio exterior y su seguridad, y se opone a cualquier carrera armamentista en el espacio exterior o a cualquier intento de convertirlo en un escenario de guerra”.

Durante el evento, Meink también sostuvo que Estados Unidos debe responder con mayor rapidez a los cambios tecnológicos en el campo de batalla, especialmente a medida que países rivales desarrollan nuevas capacidades. Según Meink, este esfuerzo incluirá el despliegue de un mayor número de sistemas autónomos y la producción de armas a menor costo. “Aumentaremos drásticamente nuestro poder de combate mediante la incorporación de grandes cantidades de sistemas altamente autónomos. Debido a las medidas que estamos tomando hoy, tendremos una Fuerza Aérea radicalmente diferente para 2032”, dijo el secretario, quien también sugirió que tanto los chinos como los rusos han venido desarrollando este tipo de armamentos a lo largo de los últimos años.