La Fed sube los tipos por primera vez en tres años para combatir la inflación

Comparecencia del presidente de la Fed, Kevin Warsh, el 17 de junio de 2026AFP.

Publicado por Israel Duro 16 de septiembre, 2026

La Reserva Federal subió en un cuarto de punto los tipos de interés con el objetivo de combatir una inflación "demasiado alta, desde hace demasiado tiempo", en palabras de su presidente, kevin Warsh. Se trata de la primera subida desde mediados de 2023 y los tipos se sitúan ahora entre el 3,75 y el 4%.

La decisión, esperada por los mercados, fue calificada desde la Casa Blanca como "desafortunada". En declaraciones a Fox News, el portavoz Kush Desay aseguró que "la decisión de hoy, bastante desafortunada, de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés no estaba respaldada, desde el punto de vista del gobierno, por un argumento económico particularmente convincente",

Warsh defiende su independencia frente a Trump y los mercados

Algo que el propio Warsh negó vehementemente: "Parte de la independencia de la Reserva Federal es que nos mantenemos en nuestro ámbito de competencia", dijo. "Dejamos que quienes se ocupan de la política comercial y de la política fiscal también se mantengan en el suyo. Así es como podemos estar aquí y decir las cosas tal como las vemos".

Warsh destacó que la inflación es "demasiado alta, desde hace demasiado tiempo. Los riesgos de inflación van en aumento", afirmó Warsh, "mientras que los relacionados con el mercado laboral están equilibrados", lo que permite a la Fed concentrarse, por ahora, en el alza de los precios.

La Fed prevé otra subida de tipos esté año

Además, desde la Fed estiman estima que probablemente será necesaria otra subida de sus tipos de interés de aquí a finales de año para combatir la inflación.

Eso se refleja en las previsiones actualizadas de las autoridades monetarias estadounidenses.

Según la mediana de sus proyecciones, consideran que las tasas directrices se situarán entre 4% y 4,25% a finales de año, un escalón por encima del nivel anunciado el miércoles.