¿Por qué Paramount amenaza con mudarse a Texas o Georgia? La presión fiscal y regulatoria acelera el éxodo de Hollywood

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 16 de septiembre, 2026

Los despachos de la Alcaldía de Los Ángeles y de la Fiscalía General de California manejan información interna que apunta a un anuncio inminente: Paramount abandonará el estado dorado.

Según reveló en exclusiva el portal TMZ, las autoridades locales esperaban que la compañía formalizara su decisión este mismo inicio de semana, aunque el comunicado público se mantiene momentáneamente pausado mientras se ajustan los detalles logísticos.

La inminente salida es consecuencia directa de la batalla legal que el fiscal general de California, Rob Bonta, encabeza junto a otros 11 fiscales estatales para frenar la fusión entre Paramount y Warner Bros. mediante una demanda antimonopolio.

El director ejecutivo del estudio, David Ellison, había condicionado la permanencia de la sede central en suelo californiano a la firma de un acuerdo extrajudicial que pusiera fin al litigio. Sin embargo, la fecha límite fijada para el 1 de octubre parece que vencerá sin entendimiento entre las partes, desatando la ruptura definitiva.

Un éxodo corporativo que desmantela el centro del entretenimiento

El posible traslado de Paramount hacia estados con un clima de negocios significativamente más receptivo, como Texas, Tennessee o Georgia, representaría una pérdida estructural para la economía angelina.

Fuentes cercanas al proceso señalan que las posturas entre el gobierno de Gavin Newsom y la directiva de Ellison se volvieron irreconciliables tras meses de conversaciones infructuosas.

La marcha del histórico estudio no es un hecho aislado, sino la aceleración de un fenómeno estructural. En los últimos años, la combinación de elevadas cargas impositivas, trabas burocráticas y entornos regulatorios asfixiantes ha provocado que producciones icónicas como "American Idol" trasladen sus operaciones a estados como Georgia.

Consultados sobre los reportes de su inminente salida de California, voceros de Paramount se limitaron a responder con un "sin comentarios".

Mientras tanto, en la industria cinematográfica se consolida la percepción de que la pérdida de un gigante como Paramount asesta un golpe devastador al ecosistema comercial e industrial que durante un siglo definió a Hollywood.