Rick Scott califica a Delcy Rodríguez de "jefa de un cartel de drogas" y advierte que una foto con Trump sería "una bofetada" para Venezuela

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 15 de septiembre, 2026

El senador republicano por Florida, Rick Scott, arremetió con dureza contra Delcy Rodríguez, líder interina del régimen de Venezuela, en momentos en que Washington evalúa una posible reunión entre ella y el presidente Donald Trump durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

En una entrevista con la periodista venezolana Carla Angola, Scott recordó el historial de Rodríguez, quien durante años fue una crítica de EEUU.

"Desafortunadamente, Delcy Rodríguez no es una presidenta legítima. Es la jefa de carteles de drogas. No ha liberado a todos los presos políticos. No ha detenido la opresión. No ha convocado a elecciones. Y por eso no es amiga de Estados Unidos. No es amiga del pueblo de Venezuela", dijo Scott.

Consultado sobre qué significaría para él ver una fotografía de Trump o del secretario de Estado, Marco Rubio, junto a Rodríguez en suelo estadounidense, Scott se mostró muy claro: "Creo que es una bofetada para el pueblo de Venezuela. Que ella todavía mantenga a familiares presos. Creo que es una bofetada para la gente que sigue lidiando con la opresión. Es una bofetada para la gente que Maduro, Chávez y ella han abusado durante años. Es una bofetada para la gente que tuvo que dejar Venezuela solo para alimentar a sus familias".

Luego, el senador volvió a cargas contra Rodríguez, a quien describió como una persecutora de la disidencia política en Venezuela.

"Es una persona terrible. Puso gente en prisión. Dirigió el sistema penitenciario. Ha tenido carteles de drogas", afirmó, y remarcó: "Siempre la voy a llamar por lo que es. Es una persona horrible, y no le importa en absoluto el pueblo de Venezuela".

El trasfondo de estas declaraciones incluye varios gestos recientes de acercamiento entre Washington y el régimen interino. Recientemente, Estados Unidos invitó al régimen interino de Rodríguez al ministerial energético del G20 en Houston, en un movimiento orientado a desplazar el eje petrolero global fuera de Oriente Medio. Además, Bloomberg reveló que la propia Rodríguez evalúa viajar a Nueva York la próxima semana para asistir a la Asamblea General de la ONU, lo que la ubicaría en la misma ciudad donde permanece detenido el exdictador Nicolás Maduro tras su captura por fuerzas estadounidenses.

Consultado sobre esa posibilidad, el propio Trump había respondido de forma ambigua: "Puede que sí, puede que sí", mientras que Rubio indicó que un encuentro personal "probablemente ocurra" si se confirma el viaje.

Scott también criticó con firmeza el reciente acuerdo petrolero entre Washington y el régimen interino, que involucra al controvertido empresario Alejandro Betancourt, acusado de corrupción y actualmente investigado en varios países por lavado de activos y cuestionado ampliamente por sus negocios turbios con el régimen chavista.

"Nuestro trabajo es ser justos con el pueblo de Venezuela. Estos recursos no son recursos de Estados Unidos. Son recursos del pueblo de Venezuela, y deben usarse para el beneficio del pueblo de Venezuela", dijo el senador. "Si hay obligaciones hacia Estados Unidos, entonces deberíamos recibir una compensación por esas obligaciones. Pero el valor del petróleo debe ser para el beneficio del pueblo de Venezuela. Es su país. Nosotros no somos dueños de Venezuela".

Sobre la ola de arrestos de ICE contra venezolanos en Florida, muchos de ellos con casos de asilo en trámite, Scott defendió su labor de asistencia legal desde sus oficinas. "La protección de los venezolanos que están aquí, que solicitaron asilo y están pasando por el proceso, tienen derecho, y voy a hacer todo lo que pueda", dijo el senador, y agregó que actualmente "alrededor de un tercio de los casos" que maneja su oficina están relacionados con inmigración.

Respecto a María Corina Machado, exiliada y sin poder regresar a Venezuela por razones hasta la fecha, Scott puso el foco en el régimen interino chavista: "Eso te dice que Delcy Rodríguez no está haciendo que el país sea seguro. Te está contando la historia. Sigue siendo un lugar peligroso para los luchadores por la libertad".