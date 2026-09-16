Quieren casarse, pero siguen solteros: crece la soltería entre los hombres jóvenes estadounidenses

Publicado por Diane Hernández 16 de septiembre, 2026

El país registra un marcado aumento del número de hombres jóvenes que permanecen sin casarse, aunque las investigaciones muestran que la mayoría no ha renunciado al matrimonio ni a formar una familia.

En 2025 había 30,4 millones de hombres no casados de entre 20 y 39 años, frente a 20,7 millones en el año 2000, según datos recopilados por el Institute for Family Studies (IFS). Esto representa un incremento cercano al 47% en 25 años.

En sentido contrario, la cantidad de hombres casados en ese mismo rango de edad pasó de aproximadamente 18,1 millones en 2000 a 15,4 millones en 2025. La diferencia entre ambos grupos, que hace un cuarto de siglo era de unos 2,6 millones, alcanza ahora alrededor de 15 millones de hombres.

La tendencia no parece responder simplemente a un rechazo del matrimonio.

La mayoría todavía quiere casarse

Un estudio diferente publicado por el IFS en marzo de 2026 encontró que el 68% de los hombres solteros de entre 18 y 29 años consultados dijo que quería casarse algún día. Otro 21% estaba indeciso y apenas un 10% descartaba esa posibilidad.

Entre quienes desean casarse, el 82% también quiere tener hijos. A la inversa, el 90% de los jóvenes que manifestaron querer ser padres aseguró también que esperaba contraer matrimonio.

El problema, según los investigadores, parece estar más relacionado con los obstáculos para convertir esas aspiraciones en relaciones estables.

Solo el 30% de los hombres solteros analizados mantenía una relación romántica, mientras que el 70% restante no tenía pareja. Pese a ello, aproximadamente tres de cada cuatro hombres sin relación dijeron estar interesados en salir con alguien.

Cerca de la mitad afirmó que le resultaba difícil encontrar a una persona dispuesta a tener una cita y casi seis de cada diez reconocieron que el temor al rechazo los hacía dudar a la hora de dar el primer paso.

Empleo y estabilidad económica antes del matrimonio

Las dificultades económicas aparecen también como uno de los principales factores.

Entre los jóvenes que dudaban sobre el matrimonio o no querían casarse, uno de cada tres señaló que todavía no era económicamente independiente y aproximadamente uno de cada cuatro mencionó la falta de un trabajo estable.

Otro 44% dijo que le resultaba difícil encontrar a la persona adecuada para casarse, mientras que el 36% sostuvo que todavía no se sentía preparado para asumir ese compromiso.

Los autores del informe sostienen que los obstáculos materiales y personales parecen estar influyendo más en la caída de los matrimonios que una pérdida generalizada del interés de los hombres por casarse.

EEUU también se casa cada vez más tarde

Los datos oficiales del United States Census Bureau reflejan también el retraso progresivo del matrimonio.

En 2025, la edad mediana estimada del primer matrimonio alcanzó los 30,8 años entre los hombres y los 28,4 entre las mujeres. En 1975, las edades eran de 23,5 y 21,1 años, respectivamente.

El Censo también encontró que el 58% de los adultos de entre 18 y 24 años vivía todavía en el hogar de sus padres en 2025, mientras que entre las personas de 25 a 34 años la proporción era del 16%.