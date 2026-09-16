Nepal aumenta a 6.150 el número de personas desaparecidas por el mortal deslave

El ejército nepalí realiza una operación de búsqueda y rescate dentro de un túnel días después del desastre AFP

Publicado por AFP 16 de septiembre, 2026

La autoridad de gestión de desastres de Nepal informó este miércoles que subió a 6.150 el número de personas desaparecidas, en una importante revisión al alza del balance de víctimas por el deslave del 26 de agosto.

El nuevo balance sumó casi mil desaparecidos a la cifra reportada el martes de 5.179.

"Hemos estado recopilando información sobre las personas desaparecidas desde las oficinas de distrito y hemos revisado los datos tras la verificación", declaró a la AFP la portavoz de la autoridad de desastres, Shanti Mahat.

El número de cuerpos recuperados asciende a 1.403, de los cuales 105 han sido identificados, según la agencia de desastres.

Al otro lado de la frontera, en China, el saldo es de 43 muertos y 519 desaparecidos, según los medios estatales.

El balance de muertos de ambos países durante el colapso de un glaciar en la montaña en la frontera entre Nepal y China, se sitúa ahora en 1.446 personas muertas y al menos 6.669 desaparecidas.

Entre los desaparecidos hay varios cientos de extranjeros, incluidos turistas y peregrinos.

La inundación fue algo que los testigos jamás habían visto

La magnitud misma de la inundación fue algo que los testigos jamás habían visto, y el gobierno nepalí señaló directamente el grave impacto del aumento de las temperaturas globales sobre las montañas del Himalaya.

Nepal, un país mayoritariamente rural de 30 millones de habitantes, aporta solo una fracción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en comparación con las naciones industrializadas.

El primer ministro Balendra Shah realizará su primer viaje al extranjero como jefe de gobierno para dirigirse la próxima semana a la Asamblea General de la ONU sobre esta cuestión urgente.

Nepal estima que la factura de reconstrucción tras las mortales inundaciones ascenderá a 4.780 millones de dólares.