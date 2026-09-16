Un récord histórico: 89% de los estadounidenses afirma que la corrupción gubernamental está generalizada

Publicado por Williams Perdomo 16 de septiembre, 2026

El 89% de los adultos estadounidenses considera que la corrupción gubernamental está generalizada en el país. El porcentaje es el más alto registrado en los últimos 20 años, según una encuesta de Gallup. La cifra aumentó 10 puntos porcentuales respecto al año pasado y se sitúa muy por encima del rango de entre 72% y 79% registrado entre 2010 y 2025.

Entre los republicanos, el 83% considera que la corrupción está extendida en el Gobierno. Sus opiniones han cambiado menos en los últimos años: alrededor de ocho de cada diez republicanos han mantenido esta percepción durante los dos últimos años. En 2024, el 87% de los republicanos opinaba que la corrupción estaba extendida.

La percepción de corrupción ha aumentado especialmente entre los demócratas. En el último año de Joe Biden en la Casa Blanca, en 2024, el 57% de los demócratas consideraba que la corrupción estaba extendida en el Gobierno.

Gallup señala que, aunque amplias mayorías de ambos partidos perciben corrupción generalizada, las razones podrían ser diferentes. La percepción de los demócratas parece estar estrechamente relacionada con el partido que controla la administración, mientras que la mayor estabilidad de la opinión entre los republicanos sugiere una visión de la corrupción gubernamental menos vinculada al partido que está en el poder.

Estados Unidos supera a otros países desarrollados

La percepción de corrupción en Estados Unidos también se ha distanciado de la registrada en otros países desarrollados, según los datos recopilados por Gallup entre los 38 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La mediana de los países de la OCDE que consideran que la corrupción está extendida en sus gobiernos pasó del 69% en 2009 a menos del 60% desde 2022. En 2025, el último año con datos comparables para todos los países, la mediana fue del 59%.

Ese mismo año, Estados Unidos registró un 79%, situándose por primera vez por encima de cualquier otro país de la OCDE. La diferencia respecto a la mediana del bloque fue de 20 puntos porcentuales.