La batalla por el Mar Rojo: funcionarios estadunidenses mantienen un encuentro no divulgado con lo hutíes mientras el conflicto amenaza las rutas marítimas

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de septiembre, 2026

El medio Axios y la agencia de noticias Reuters revelaron este miércoles que funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump mantuvieron un encuentro no divulgado públicamente con representantes del grupo terrorista hutí de Yemen en Omán durante el fin de semana, mientras el avance militar del grupo a lo largo de la costa del mar Rojo intensifica las tensiones con Arabia Saudita y genera preocupación por el transporte marítimo internacional. De acuerdo con lo revelado por ambos medios, las conversaciones se llevaron a cabo en la Embajada de Estados Unidos en la ciudad de Mascate y contaron con la mediación del Gobierno omaní, y se detalló que diplomáticos de la embajada fueron los que representaron a Washington, mientras que el embajador estadounidense no participó en el encuentro.

La reunión tuvo lugar después de que los hutíes tomaran el control de zonas estratégicas de la costa yemení del mar Rojo, incluido el puerto de Mocha y la isla de Perim, situada cerca del estrecho de Bab el-Mandeb. La ofensiva obligó a las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita a replegarse y aumentó la presión sobre Riad, que busca apoyo mientras se intensifican los combates. La Administración Trump se ha abstenido hasta ahora de emprender una acción militar directa en apoyo de Arabia Saudita, pese a las solicitudes del príncipe heredero Mohammed bin Salman. En su lugar, Washington ha priorizado la protección de la seguridad marítima, mientras permite que sus socios regionales gestionen el conflicto más amplio.

Las conversaciones se centraron presuntamente en mantener el alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos y los hutíes en 2025, así como en garantizar que el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb permanezca abierto al tráfico marítimo. Los representantes hutíes, grupo respaldado por el régimen de Irán, también comunicaron a los funcionarios estadounidenses su intención de preservar la tregua y no atacar embarcaciones estadounidenses. Según Axios y Reuters, varias de sus fuentes destacaron que el grupo afirmó que sus ataques se concentrarían en buques vinculados a Arabia Saudita en medio de la reanudación del conflicto.

Si bien el Departamento de Estado no ha confirmado públicamente la reunión en Omán, afirmó que proteger la libertad de navegación en el mar Rojo y evitar la expansión del terrorismo desde Oriente Medio siguen siendo intereses fundamentales de Estados Unidos.

La reunión se produce en el marco del conflicto aún vigente entre Estados Unidos e Irán, cuyas tensiones se han extendido a distintos escenarios de Oriente Medio. Si bien Washington continúa presionando a Teherán para debilitar su capacidad militar y económica, el conflicto armado continúa vigente tras siete meses en los que se han visto consecuencias a nivel económico, tanto en el país norteamericano como en otras partes del mundo.