Fracasa un nuevo intento demócrata de impeachment a Trump en la Cámara, ¿podrían conseguirlo si ganan las midterms?

Publicado por Israel Duro 16 de septiembre, 2026

La bancada demócrata volvió a intentar iniciar el procedimiento de Impeachment contra el presidente Trump. A pesar de tener la certeza de que las matemáticas no le daban, y que contaba con el rechazo de los líderes del Partido Azul en la Cámara de Representantes, la moción del congresista por Texas Al Green sirvió para mostrar un apoyo creciente a una iniciativa de este tipo, lo que lleva a la pregunta clave: ¿Podrán los demócratas conseguir este hito en el caso de ganar las próximas midterms?

La moción de Green, que buscaba la destitución de Trump por sus políticas sobre la Inmigración, fue rechazada por 232-147. Esto supone un notable incremento de legisladores demócratas desoyendo a sus líderes para mostrar su deseo de destituir a Trump aunque sea un mero gesto simbólico y eso signifique ignora al partido. En junio de 2025, en una propuesta similar -también promovida por Green- 128 congresistas azules votaron con los republicanos para tumbarla.

Trump, único presidente en enfrentar dos juicios políticos

El proceso para que el impeachment salga adelante no es sencillo, en cualquier caso. Durante el primer mandato de Trump, el republicano sobrevivió a dos intentos de ello. De hecho, cuenta con el dudoso honor de ser el único presidente en afrontar sufrir dos juicios políticos durante la misma legislatura. Antes de él, sufrieron esta iniciativa Andrew Johnson, en 1868 y Bill Clinton, en 1998. En todos los casos, el Senado tumbó el movimiento.

El primer juicio al que tuvo que enfrentarse Trump fue en 2019 acusado por los demócratas (con mayoría en la Cámara de Representantes entonces) de abuso de poder tras solicitar a Ucrania una investigación sobre un posible conflictos de intereses del entonces candidato presidencial Joe Biden y su hijo Hunter por un posible conflicto de intereses en el país y de obstrucción a la acción de la Justicia.

El Senado, un escollo inexpugnable hasta ahora para destituir a un presidente

Tras pasar la Cámara de Representantes -sólo necesitaba mayoría simple-, el Senado tumbó la moción por 52 votos en contra y 48 a favor. El entonces senador republicano Mitt Romney provocó un terremoto al votar junto con los demócratas. No obstante, para que el impeachment llegara a buen puerto era necesario obtener el respaldo de 2/3 de los 100 senadores de la Cámara Alta.

La segunda ocasión fue tras la derrota electoral ante Biden en 2020. En esta ocasión, Trump fue acusado de "incitación a la insurrección" tras el los incidentes en el Capitolio del 6 de Enero de 2021. De hecho, de haber salido adelante Trump habría sido condenado sin estar ya en el cargo. De nuevo el Senado, en este caso por 57-43, con lo que volvió a ser absuelto al no conseguirse los 2/3 requeridos.

El proceso de ImpeachmentAFP

¿Podrían conseguir los demócratas los escaños requeridos en noviembre?

Así pues ¿podrían los demócratas conseguir lo que sería su objetivo número uno en el caso de ganar las elecciones? Miremos los números.

En estos momentos, los republicanos cuentan con una mayoría en la Cámara de Representantes de 218 escanos por 214 de los demócratas. Además, el independiente Kevin Kiley, de California, más cercano a los conservadores. Asimismo, hay dos vacantes en estos momentos para completar el pleno. En noviembre, todos los legisladores se enfrentarán a las urnas, con las encuestas apuntando a que el Partido Azul tiene muchas posibilidades de obtener la mayoría.

Sin embargo, y como la historia ha demostrado, la clave está en el Senado, donde los demócratas necesitan al menos 67 votos para conseguir la destitución de Trump. En estos momentos, la distribución es 53-47 a favor del GOP En las midterms se pondrán juego 35 escaños (33 ordinarios y dos elecciones especiales), la mayoría de ellos en manos de los conservadores ahora mismo.

Las predicciones de las midterms para los 35 escaños en juego en la Cámara Alta

Según las predicciones de las encuestas, los demócratas contarían con 9 puestos seguros, demás de uno probable y otros dos donde sus candidatos tienen una ligera ventaja. A ellos habría que sumar otros 7 de resultado incierto (2 izquierdistas y cinco conservadores). Por su parte, el GOP partiría con 14 asientos seguros y dos probables.

Es decir, que la bancada azul podría obtener entre 50 o 60 escaños como máximo, haciendo muy difícil -casi imposible- el éxito de su iniciativa, especialmente porque varios de los principales enemigos de Trump dentro del GOP en la Cámara Alta perdieron sus primarias.