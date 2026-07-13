Fin del hermetismo: Mitch McConnell rompe semanas de silencio y revela los detalles de su hospitalización

El senador Mitch McConnell junto a su esposa, Elaine Chao.Cortesía de la oficina del senador Mitch McConnell.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 12 de julio, 2026

A través de un comunicado oficial emitido por su despacho este domingo, el senador republicano Mitch McConnell ofreció explicaciones públicas detalladas sobre la hospitalización que mantuvo en vilo al aparato político de Washington y desató intensas especulaciones en el Capitolio, especialmente tras el reciente anuncio de su próximo retiro de la Cámara Alta.

El legislador de 84 años aclaró que su ingreso hospitalario se debió a un incidente doméstico ocurrido hace aproximadamente un mes, durante el cual perdió el conocimiento de manera temporal. McConnell precisó que las evaluaciones médicas posteriores descartaron daños estructurales severos o afecciones cardiovasculares agudas.

El diagnóstico médico y el impacto de secuelas crónicas

Para frenar las versiones alarmistas que circulaban en los medios de comunicación, el propio McConnell detalló el alcance real de su condición.

"Mis médicos han confirmado que no me fracturé ningún hueso ni sufrí una conmoción cerebral. No tuve un ataque al corazón ni un derrame cerebral", manifestó textualmente el parlamentario.

Asimismo, añadió que no presenta tumores ni hemorragias, aunque admitió que estuvo brevemente inconsciente y que, durante su estancia en el centro médico, desarrolló un caso leve de neumonía.

En paralelo, la Oficina del Médico Asistente del Congreso emitió un reporte complementario incluido en la misma notificación oficial. El dictamen técnico reveló que el senador, quien cursa su séptimo mandato consecutivo en la Cámara Alta, ha experimentado múltiples caídas a lo largo del presente año.

De acuerdo con el cuerpo médico del Capitolio, estos incidentes son atribuibles de manera directa a la condición de post-polio que padece desde su infancia, una patología que afecta de forma crónica su movilidad y equilibrio físico.

Compromiso con la agenda legislativa hasta el retiro

Las declaraciones de McConnell también aportaron luz sobre el cronograma de su salida de la vida pública, vinculando sus desafíos físicos con la decisión de no postularse a un nuevo ciclo parlamentario.

El líder de la bancada republicana reconoció que parte de su determinación de retirarse al concluir el período en enero respondió a una evaluación honesta sobre las severas exigencias que demanda el trabajo legislativo en el Senado.

A pesar del evidente desgaste, el estratega republicano sepultó cualquier sospecha sobre una renuncia anticipada que pudiera alterar la ajustada correlación de fuerzas en la Cámara Alta. "Todavía tengo asuntos pendientes que completar en su nombre, y tengo la intención absoluta de terminar el trabajo para el que me eligieron", sentenció firmemente en su misiva.