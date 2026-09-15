Las señales que salvan una vida: guía práctica para la prevención del suicidio

Publicado por Barbara Migliore 14 de septiembre, 2026

Las señales que confundimos con la adolescencia

Francisco explica que hay cambios que, vistos por separado, parecen parte normal de crecer. El problema es cuando varios aparecen juntos: perder el interés por lo que antes le importaba a un hijo, aislarse de la gente más cercana, dormir mucho más de lo normal o dejar de dormir, descuidar el aseo personal, bajar las calificaciones o volverse agresivo de una forma que ya no es solo rebeldía. De todas, marca una en particular como la más reveladora: la desesperanza, cuando un joven pierde el deseo, el entusiasmo y el ánimo, y ya no quiere participar ni en reuniones familiares.

El riesgo, dice Francisco, es que muchos padres no están tan involucrados en el día a día de sus hijos, y cuando llega un cambio se lo atribuyen a la etapa. La diferencia está en que un adolescente rebelde sigue siendo sociable, mientras que uno que además se aísla y se aleja de la gente más cercana tiene, casi siempre, algo más profundo detrás.

Conocer de verdad a un hijo

Francisco cuenta que, cuando se conoce un caso de suicidio, casi siempre se repite la misma frase entre los padres: no se dieron cuenta, no lo notaron. Compartió el caso de un joven de 19 años, buen estudiante, callado, que sus propios padres describían como “un buen muchacho”. Nadie vio venir lo que pasó: tras una lucha interna que nunca compartió con nadie, tomó una decisión que le costó la vida. Ser un hijo tranquilo, insiste Francisco, no significa que no esté pasando por algo; muchas veces significa, simplemente, que nadie habla con él.

El hogar donde no se puede llorar

Francisco pinta una escena conocida: un niño llega del colegio después de sufrir bullying, buscando contarle a mamá o papá lo que le pasó. Si la respuesta es “no tengo tiempo”, o si un hijo que llega triste escucha que “los hombres no lloran”, el mensaje que recibe es que su casa no es un lugar donde pueda expresar lo que siente. Esas emociones que no encuentran salida se acumulan, y el error más común de los padres, dice Francisco, es reaccionar desde el miedo y no desde el amor: controlar, exigir explicaciones, en vez de hacer preguntas con sabiduría que inviten a hablar.

Cuando la inteligencia artificial reemplaza a los padres

Francisco es claro sobre por qué los jóvenes de hoy recurren tanto a la inteligencia artificial: los escucha y les da un consejo, dos cosas que muchas veces no encuentran en casa. Menciona un caso ampliamente conocido, el de un adolescente que buscaba esa escucha y esa validación en una conversación con una inteligencia artificial, con un desenlace trágico. El punto, dice, no es satanizar la tecnología, sino entender que un hijo va a buscar en algún lado ser escuchado, y que ese lugar debería ser, antes que nada, su propia casa.

La inteligencia artificial: los escucha y les da un consejo, dos cosas que muchas veces no encuentran en casa. Francisco Robledo

Lo que pueden hacer los papás hoy

Francisco resume su consejo en una idea simple: una buena intención sin un plan de acción es solo un deseo. Estos son los pasos concretos que propone:

Dedicar la primera hora al llegar a casa. Sin celular ni pendientes de por medio, solo para los hijos. Escuchar antes de corregir. No hace falta dar la solución de inmediato; muchas veces alcanza con ser una “oreja”, un lugar seguro. Escuchar antes de corregir. No hace falta dar la solución de inmediato; muchas veces alcanza con ser una “oreja”, un lugar seguro. Validar antes de dar soluciones. “No estoy de acuerdo, pero entiendo” abre más que “eso no se hace”. Disciplinar sin regañar por el error ya cometido. Volver sobre una falta pasada solo daña la apertura emocional del hijo. Buscar comunidad. Un grupo de apoyo, la familia extendida o la iglesia alivian la carga, sobre todo en hogares con un solo padre o madre presente. Reconocer los patrones familiares. La depresión y otros patrones emocionales se repiten de generación en generación; verlo a tiempo permite actuar distinto. Elegir con intención el entorno de los hijos. El grupo de amistades, de la iglesia o de la comunidad influye en el sistema de apoyo que tienen fuera de casa.

Francisco cierra con una anécdota propia: cuando su hijo era chico, en los trayectos en auto lo escuchaba contar sus cosas sin darle consejos, solo escuchando. Hoy, ya adulto, su hijo lo sigue llamando para pedirle consejo, porque encontró en él “una oreja de este tamaño”. Esa, dice, es la responsabilidad primaria de un padre o una madre, y la solución a buena parte de lo que hoy empuja a un hijo hacia una crisis: está en casa.

Si tú o alguien que conoces está pasando por esto

Si tú o alguien que quieres está teniendo pensamientos suicidas o atravesando una crisis, no está sola. Llama o envía un mensaje de texto al 988, la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis, disponible las 24 horas y con servicio en español. Hablar es el primer paso.

¿Quieres escuchar la conversación completa?

Mira el episodio completo con Francisco Robledo por aquí

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