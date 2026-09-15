La administración Trump rechaza frenar la inteligencia artificial y advierte sobre el peligro de perder el liderazgo tecnológico ante China

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación antes de abordar el Air Force One para partir del aeropuerto de Shannon, en el oeste de Irlanda, el 13 de septiembre.Brendan SMIALOWSKI / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 14 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump arremetió contra las posturas que señalan que la inteligencia artificial (IA) representa una amenaza de destrucción para la humanidad, enmarcando esta narrativa como una maniobra infundada promovida por sectores políticos.

A través de una serie de publicaciones en Truth Social, el mandatario equiparó los mensajes apocalípticos sobre la IA con anteriores campañas sobre el calentamiento global y las investigaciones en su contra.

Trump enfatizó el valor estratégico y la infraestructura de esta tecnología para el crecimiento de Estados Unidos, cuestionando los obstáculos burocráticos y regulatorios que frenan su despliegue en territorio nacional.

"La IA, y los centros de datos, serán el motor de desarrollo económico más grande de la historia —más grande que el petróleo, el oro, los diamantes o incluso internet. ¡No será detenido por fuerzas destructivas magistralmente dirigidas durante el mandato del presidente Donald J. Trump!", sostuvo.

Advertencias de la industria y la postura de los asesores de la Casa Blanca

Las declaraciones del mandatario coinciden con la creciente inquietud expresada por figuras clave de la propia industria tecnológica. Ejecutivos como Dario Amodei, CEO de Anthropic, y Sam Altman, CEO de OpenAI, han alertado sobre los riesgos potenciales de desarrollar superinteligencias no controladas, pidiendo pausar o ralentizar ciertos avances.

Ante esto, los asesores del presidente han insistido en que la responsabilidad recae directamente en los creadores de estas plataformas y no en la intervención estatal.

David Sacks, asesor clave de la administración en materia de tecnología y copresidente del Consejo de Asesores sobre Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, señaló en declaraciones a CBS News que los temores sobre una amenaza existencial están desproporcionados por el clima político.

"Creo que esto se está convirtiendo en un pánico", afirmó Sacks a CBS News. "Estamos en temporada electoral y existe un incentivo para que los actores políticos intenten amplificar el miedo. Creo que este es un momento para calmarse un poco y mirar el asunto de manera racional".

Sacks colocó la responsabilidad de la seguridad en las empresas desarrolladoras como Anthropic y OpenAI, señalando que "si no puedes controlarlo, entonces no lo hagas", pero rechazando enfáticamente que esto deba significar una pausa generalizada dictada por el gobierno.

La competencia con China y la regulación del sector

Tanto el presidente Trump como sus asesores coinciden en que imponer restricciones severas o detener el avance de la inteligencia artificial representaría una desventaja competitiva crítica para el país frente a adversarios internacionales.

Sacks advirtió a CBS News que cualquier estancamiento regulatorio en suelo estadounidense sería aprovechado por Beijing.

"Si simplemente pausamos todo el desarrollo, ellos se adelantarán. Está bastante claro que no van a parar", argumentó, respaldando la postura del presidente de mantener el ritmo de desarrollo para asegurar el liderazgo tecnológico de Estados Unidos en la escena global.