Rubio cierra su gira por Hispanoamérica con la promesa de una nueva 'época dorada' entre Estados Unidos y Colombia

Publicado por Williams Perdomo 14 de septiembre, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, concluyó en Perú una gira por Hispanoamérica centrada en reforzar la cooperación con los nuevos gobiernos conservadores de la región y combatir a los carteles del narcotráfico y las organizaciones criminales. El recorrido, que incluyó Colombia y Ecuador, se enmarca en el acercamiento de Washington a una nueva corriente de gobiernos de derecha en el continente. Sostuvo que augura una "época dorada" entre Estados Unidos y Colombia.

Rubio llegó a Lima después de visitar Colombia y Ecuador, donde defendió una mayor coordinación contra las bandas criminales que Estados Unidos ahora considera organizaciones terroristas. Antes de su llegada, Perú se incorporó al Escudo de las Américas, una coalición impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

La visita se produjo en un contexto de deterioro de la seguridad en Perú, el segundo mayor productor de cocaína del mundo, después de Colombia. Los homicidios han aumentado considerablemente desde 2018 en el país, de 34 millones de habitantes, mientras que los negocios afrontan las extorsiones de las bandas criminales.

La presidenta peruana, Keiko Fujimori, afirmó que la participación de su país en la iniciativa de Trump permitirá a Lima recibir información de inteligencia sobre seguridad con mayor rapidez y actuar con más firmeza. Durante una rueda de prensa junto a Rubio, atribuyó la reciente detención en Bolivia de un miembro de una banda criminal peruana a información proporcionada por el FBI.

"Que nos involucremos en la región no es un favor. Es esencial para nuestra propia seguridad, nuestra prosperidad y nuestro bienestar en Estados Unidos", afirmó Rubio, quien insistió en que América Latina constituye una "verdadera prioridad" para la Administración Trump.

La lucha contra el crimen organizado

Durante su visita a Quito, el miércoles, Rubio anunció que Estados Unidos designaría a Los Tiguerones, una de las bandas criminales más poderosas de Ecuador, como organización terrorista. La medida impediría que el grupo accediera al sistema financiero estadounidense.

Washington ya ha aplicado designaciones similares a otras bandas ecuatorianas, al Tren de Aragua de Venezuela y al cartel de Sinaloa de México.