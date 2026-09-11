Marco Rubio consigue un nuevo aliado para EEUU: el gobierno de Perú se alinea con Trump y se suma al “Escudo de las Américas”

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de septiembre, 2026

El secretario de Estado Marco Rubio logró resultados más que positivos este jueves durante su reunión en Lima con la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, luego de que el gobierno peruano anunciara que el país andino se incorporará oficialmente a la iniciativa “Escudo de las Américas”, liderada por Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. La mandataria de derechas explicó en una rueda de prensa tras la reunión que la participación peruana permitirá acelerar el intercambio de inteligencia y facilitar acciones coordinadas contra organizaciones criminales que operan a través de las fronteras.

“Valoramos esta oportunidad (de unirnos a la iniciativa), porque para nosotros, que anteriormente tuvimos que enfrentar al terrorismo, sabemos lo difícil que es combatir la criminalidad hoy”, afirmó Fujimori, en referencia a la lucha de Perú contra la insurgencia maoísta de Sendero Luminoso. De igual forma, la presidenta señaló que “Ser parte del Escudo de las Américas nos va a permitir obtener información más rápida, actuar con más firmeza y, desde el Perú, actuaremos con todas las facultades que la ley y la Constitución nos otorga”, señaló.

Rubio, por su parte, defendió el renovado involucramiento de Washington en América Latina como una cuestión de seguridad nacional y no como una concesión a sus socios regionales. “La participación de Estados Unidos en la región no es un favor. Es esencial para nuestra propia seguridad, para nuestra propia prosperidad, para nuestro propio bienestar en América. Y esta administración está comprometida con ello”, afirmó.

El secretario de Estado también destacó la importancia de que la Administración del presidente Donald Trump trabaje directamente con los gobiernos de la región para combatir a las organizaciones criminales y dejó claro que Estados Unidos no pretende actuar unilateralmente contra narcotraficantes sin la autorización de sus aliados.

La incorporación de Perú convierte al país en el decimoquinto integrante del “Escudo de las Américas”, una iniciativa que busca fortalecer la cooperación regional frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Las conversaciones entre Rubio y Fujimori también incluyeron migración, comercio y los preparativos ante una posible emergencia relacionada con el fenómeno de El Niño.

La decisión se anunció durante la última parada del secretario de Estado en una gira por tres países latinoamericanos que también incluyó Colombia y Ecuador. Se trata de la visita estadounidense de más alto nivel a Perú desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en 2025 y del primer encuentro entre Rubio y Fujimori desde que la mandataria asumió el poder en julio.