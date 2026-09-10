$45 millones para asistencia y golpe contra Los Tiguerones: Rubio se reúne con el gobierno ecuatoriano y lo destaca como el aliado “más agresivo” contra el narcotráfico

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de septiembre, 2026

La Administración del presidente Donald Trump avanza firmemente hacia una importante ampliación de su alianza de seguridad con Ecuador, luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, se reuniera este miércoles en Quito con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y presentara a su Gobierno como uno de los aliados más importantes de Washington en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

Tras la reunión, Rubio anunció que la Casa Blanca tiene previsto solicitar al Congreso $45 millones adicionales en asistencia de seguridad para Ecuador, añadiendo que Washington también planea proporcionar nuevos equipos marítimos y establecer un programa separado de $10 millones destinado a combatir la minería ilegal de oro, el reclutamiento de pandilleros y las redes de financiamiento ilícito.

En lo que algunos describieron como un elogio mayúsculo, Rubio describió a Ecuador como el socio estadounidense “más agresivo” del hemisferio a la hora de enfrentar a las organizaciones narcotraficantes y otros grupos criminales transnacionales, señalando que las fuerzas estadounidenses y ecuatorianas han incrementado su cooperación en operaciones contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. “No tenemos mejor aliado en la región en términos de enfrentarse a lo que es la amenaza criminal transnacional”, dijo Rubio, para luego anunciar que el Departamento de Estado designaba a Los Tiguerones, una de las bandas más grandes del país, como organización terrorista extranjera.

El Departamento de Estado ha acusado al grupo de estar involucrado en el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Además de numerosas operaciones criminales a lo largo y ancho del Ecuador, Los Tiguerones también participaron en la toma violenta de un canal de televisión ecuatoriano durante una transmisión en vivo en 2024. La designación se produce después de que Estados Unidos incluyera en su lista de organizaciones terroristas a otras dos bandas ecuatorianas el año pasado. Algunos expertos consideran que, al incluir a Los Tiguerones en la lista, la Administración Trump está abriendo la puerta a nuevas medidas contra la organización y sus miembros.

Según señalaron varios medios, la asistencia de seguridad prevista complementaría los equipos que Ecuador ya ha recibido de Washington. La Administración Trump tiene previsto enviar un patrullero de la Guardia Costera de 110 pies y cinco embarcaciones interceptoras a la Armada ecuatoriana. Otras siete embarcaciones ya fueron entregadas este año para apoyar los esfuerzos contra el narcotráfico marítimo.

La cercanía entre ambos Gobiernos también quedó de manifiesto durante la visita de Rubio, cuando Noboa otorgó al secretario de Estado la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz, una de las máximas distinciones de Ecuador, en reconocimiento a su contribución a las relaciones bilaterales. La visita de Rubio a Ecuador fue la segunda escala de su gira por tres países de América Latina y se produce luego de que el secretario de Estado visitara Colombia, donde se reunió con el recién inaugurado presidente conservador Abelardo De La Aspriella, otro líder cuyo Gobierno ha recibido el respaldo de Trump.