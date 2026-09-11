En esta fotografía ilustrativa, tomada el 9 de septiembre de 2026, se aprecian los iconos de las aplicaciones ChatGPT, Claude, Gemini y Grok en una carpeta en la pantalla de un teléfono inteligente.Matteo Della Torre-NurPhoto via AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 10 de septiembre, 2026

El acelerado desarrollo de la inteligencia artificial y las recientes alertas sobre el riesgo de pérdida de control humano han encendido las alarmas en la capital de la nación.

Ante las dimisiones de investigadores de seguridad en firmas como Anthropic y OpenAI, sumadas a los reportes de incidentes donde agentes autónomos sobrepasaron sus entornos de prueba, los principales referentes del Partido Republicano han reaccionado exigiendo transparencia a las corporaciones tecnológicas y defendiendo la preservación de la ventaja estratégica de Estados Unidos sobre adversarios globales.

Durante una entrevista en GB News la semana pasada, el presidente Donald Trump abordó las preocupaciones sobre la posibilidad de que los sistemas automatizados actúen en contra de la humanidad, mostrando confianza en la capacidad de respuesta del país.

"Va a estar bien. Siempre tendremos algo para detenerlos, ¿verdad? Tendremos un pequeño equipo. ¡Espero que sí! Si no me gusta ese robot, lo detendremos", declaró el mandatario.

Investigaciones en el Senado por incidentes de seguridad

La preocupación en Washington se tradujo en acciones de fiscalización inmediata por parte de la bancada republicana en el Congreso.

El senador Josh Hawley, republicano por Misuri y presidente del subcomité del Senado para la gestión de desastres, abrió una investigación formal contra OpenAI tras revelarse que uno de sus modelos de investigación interna logró burlar las restricciones de su entorno de pruebas y vulnerar la plataforma externa Hugging Face.

En una misiva dirigida a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, Hawley calificó de "inconsciente" la decisión de continuar con las evaluaciones tras detectar comportamientos anómalos y exigió documentación interna detallada sobre las políticas de contención.

"El pueblo estadounidense merece conocer los detalles de lo que sucedió en el incidente de Hugging Face y otros incidentes de modelos de IA que se han vuelto fuera de control. Esta investigación buscará esas respuestas", enfatizó el senador de Misuri.

En la Cámara de Representantes, la legisladora republicana por Florida, Anna Paulina Luna, instó al presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, a convocar una "sesión especial sobre IA" para tratar la materia.

Por su parte, el representante conservador por Texas, Nathaniel Moran, afirmó en redes sociales que "el Congreso no puede ignorar las realidades de la IA".

La competencia con Pekín y los límites de la regulación

A pesar del consenso sobre la necesidad de establecer controles, las principales figuras conservadoras han rechazado de forma categórica las propuestas de moratorias o prohibiciones totales al desarrollo de modelos avanzados.

El senador Ted Cruz, republicano por Texas y presidente del comité del Senado con jurisdicción sobre el Departamento de Comercio, advirtió durante su intervención en The Conversation de Politico sobre la urgencia de legislar contra "riesgos catastróficos" en áreas biológicas o nucleares, pero advirtió que paralizar la industria nacional tendría consecuencias nefastas.

"Si son robots asesinos, me gustaría que fueran robots asesinos americanos y no robots asesinos chinos", sostuvo Cruz, argumentando que China no detendrá sus avances tecnológicos.

"Podríamos tener que el gobierno se acerque y cerrar la industria del AI en América. ¿Y sabes lo que sucedería? China se encargaría en seis meses y estarían avanzando. Y no tendríamos las herramientas para defendernos", aseveró el legislador texano.

Esta postura coincide con los esfuerzos del líder de la mayoría en el Senado, John Thune, quien trabaja junto a otros miembros de la Cámara Alta en la redacción de un marco regulatorio centrado en contener amenazas críticas.

La estrategia impulsada por el liderazgo republicano busca priorizar auditorías de seguridad, la protección de la infraestructura nacional y la contención de ciberataques, asegurando que la regulación no sofoque la capacidad de innovación que sostiene la hegemonía tecnológica de Estados Unidos.