La Casa Blanca 'viste' a Trump de Linterna Verde para destacar los hitos de su segundo mandato

Publicado por Israel Duro 7 de septiembre, 2026

Aprovechando el lanzamiento de la serie Linterna Verde en HBO, la Casa Blanca vistió a Donald Trump del superhéroe de DC en un vídeo que resalta varios de los grandes hitos del segundo mandato del presidente republicano.

En el vídeo, el presidente, ataviado con el conocido anillo de poder de estos superguardianes del Universo, crea un muro de poder verde que impide el paso a inmigrantes ilegales, uno de los principales reclamos de su campaña y al que destinó las primeras medidas de la legislatura.

Producción Nacional y espaldarazo a las Fuerzas Armadas

A continuación presume del empujón dado a la producción y a la creación de empleo nacionales de Estados Unidos, con los aranceles y los estímulos a empresas extranjeras para trasladar sus centros de producción dentro de las fronteras del país.

Por último, se ve a Donald Trump de frente mientras por detrás comienza a surgir y avanzar aviones y barcos de combate, lo qu podría interpretarse como un guiño al empujón que ha dado a las Fuerzas Armadas para hacerlas más operativas o a la guerra de Irán que continúan luchando.