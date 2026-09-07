“¡Recién terminado y MAGNÍFICO!”: Trump estrena su nuevo helipuerto en la Casa Blanca

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump anunció este domingo que la renovación del helipuerto de la Casa Blanca ha sido completada, después de varias semanas de trabajos de construcción y modificaciones que él mismo solicitó para el proyecto. “Dwight Eisenhower no necesitaba un helipuerto en la Casa Blanca para esos pequeños helicópteros, pero Estados Unidos necesita uno ahora. ¡Recién terminado y MAGNÍFICO!”, escribió Trump en su cuenta oficial de Truth Social junto a una fotografía donde se puede ver al expresidente preparándose para partir del jardín de la Casa Blanca a bordo de un helicóptero.

De acuerdo con lo publicado por varios medios, el nuevo helipuerto está destinado al Marine One y tiene una extensión de 100 pies. Está siendo construido con granito de cuatro pulgadas de espesor extraído de una cantera en California y cuenta con el sello presidencial. Si bien Trump ha comentado en diferentes ocasiones que el helipuerto debe contar con numerosas modificaciones, el costo final de estas aún no está del todo claro. A pesar de esto, es públicamente conocido que el precio total del proyecto es de $6 millones de dólares y que la empresa subsidiaria de Lockheed Martin, Sikorsky Aircraft, ha sido la encargada de costear todos los gastos.

A finales de agosto, Trump les especificó a varios periodistas la razón que le llevó a colocar esta pista de aterrizaje dentro del recinto de la Casa Blanca. "Ahora, con el helipuerto, no tendremos ningún problema con el césped", matizó Trump. Hasta ahora, los helicópteros, incluido el Marine One, aterrizaban sobre el césped, provocando en ciertas ocasiones quemaduras y destrozos.

Asimismo, el mandatario firmó la parte posterior de una piedra con forma de cabeza de águila que será insertada en la plataforma. Este helipuerto es uno de los proyectos que entran dentro de la remodelación de la Casa Blanca, en los que también están un salón de baile, un búnker subterráneo o una pista para el despegue y aterrizaje de drones.