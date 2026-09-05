Trump envía a Witkoff y Kushner a Rusia y Ucrania con un nuevo plan para terminar la guerra

Publicado por Diane Hernández 5 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump envió a sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner a Rusia y Ucrania con una nueva propuesta destinada a poner fin a la guerra iniciada con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

“Llevan consigo una propuesta para terminar la guerra”, aseguró Trump el viernes ante periodistas, según informó la AFP. El mandatario afirmó que ambos negociadores tratarán de determinar si existe margen para alcanzar finalmente un acuerdo y aseguró que podría haber “una buena posibilidad” de conseguir avances.

La iniciativa supone un nuevo intento de Washington por reactivar una vía diplomática que permanece estancada mientras Rusia y Ucrania intensifican sus ataques con drones y misiles de largo alcance.

Según Axios, Witkoff y Kushner tienen previsto reunirse este sábado con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú y posteriormente viajar a Kiev para encontrarse el domingo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Un alto funcionario ucraniano también confirmó a la AFP que los enviados estadounidenses eran esperados en la capital ucraniana el domingo.

Reuters refirió que Trump habló de una propuesta concreta para alcanzar la paz, aunque no reveló públicamente sus términos. El presidente estadounidense tampoco aclaró si el planteamiento contempla nuevas concesiones territoriales por parte de Ucrania, uno de los asuntos que ha bloqueado anteriores rondas de negociación.

Zelenski propone una tregua aérea durante las conversaciones

La nueva ofensiva diplomática coincide con una escalada de los ataques sobre territorio ucraniano.

Horas antes del anuncio de Trump, un dron ruso impactó contra la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en el centro de Kiev, según denunció Zelenski. Otro ataque ruso en la ciudad de Kamianske, en la región de Dnipropetrovsk, dejó al menos cuatro muertos y cinco heridos, de acuerdo con las autoridades locales.

En ese contexto, Zelenski propuso suspender temporalmente los ataques aéreos mientras se desarrollan las conversaciones con los enviados estadounidenses.

“No habrá ataques aéreos de nuestra parte, y Rusia debe garantizar recíprocamente un alto el fuego”, afirmó el mandatario ucraniano. Moscú no respondió inmediatamente a la propuesta.

Un nuevo intento tras meses de estancamiento

Witkoff, enviado especial de Trump, y Kushner, yerno del presidente estadounidense, han participado anteriormente en negociaciones relacionadas con Ucrania y otros conflictos internacionales. Ambos han viajado en varias ocasiones a Moscú, aunque esta será su primera visita conjunta a Kiev desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Las negociaciones impulsadas por Washington habían perdido impulso en los últimos meses. Axios informó que las conversaciones mediadas por la Administración Trump quedaron paralizadas en febrero después del inicio de la guerra con Irán.

El nuevo viaje también se produce poco después de una inusual visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, quien abordó con responsables de inteligencia rusos la posibilidad de reactivar las negociaciones e incluso planteó la celebración de una eventual cumbre entre Trump, Putin y Zelenski.

Pese al optimismo mostrado por Trump, siguen existiendo profundas diferencias entre Moscú y Kiev, especialmente sobre el futuro de los territorios ucranianos ocupados por Rusia y las garantías de seguridad que recibiría Ucrania en un eventual acuerdo.

“Tenemos una idea para la paz”, afirmó Trump. Por ahora, los detalles de esa propuesta no han sido divulgados.