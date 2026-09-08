Tragedia en el desierto de Nevada: la muerte de dos asistentes en 24 horas empaña la recta final de Burning Man

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 7 de septiembre, 2026

El festival Burning Man, celebrado en el árido desierto de Nevada, registró la muerte de dos hombres en un lapso de aproximadamente 24 horas, según confirmaron los propios organizadores del evento.

Uno de los fallecidos fue identificado como Craigh Mann, de 60 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida por sus compañeros de campamento durante la tarde del sábado 5 de septiembre.

Un día antes, otro participante de unos 50 años falleció tras sufrir una emergencia médica dentro del reciento temporal de Black Rock City.

Emergencias médicas y hallazgos en los campamentos

La organización de Burning Man Project emitió un comunicado oficial tras el hallazgo del segundo asistente en su campamento alrededor de las 3:00 pm del sábado.

"Burning Man Project se entristece al compartir que un segundo participante de Black Rock City, Craigh Mann, un hombre de 60 años, fue encontrado fallecido por sus compañeros de campamento", manifestaron las autoridades del evento, expresando sus condolencias a los allegados.

Respecto al primer deceso reportado la noche del viernes, los equipos de auxilio aplicaron maniobras de soporte vital antes de trasladar al asistente al centro de atención médica de emergencia instalado en el predio.

Tras confirmarse su muerte en las instalaciones asistenciales, la organización evitó precisar el tipo de emergencia sufrida, manteniendo en reserva su identidad a la espera de la notificación a sus familiares.

Un masivo encuentro marcado por el entorno extremo

El evento, que dio inicio el 30 de agosto y concluye este lunes, reúne anualmente a unos 80.000 participantes conocidos popularmente como burners. La concentración en la efímera ciudad de Black Rock City culmina tradicionalmente con la quema de una gigantesca efigie de madera.

Pese a que la organización sostiene que la seguridad y el bienestar de la comunidad son su prioridad, ofreciendo asistencia técnica y médica las 24 horas, las condiciones ambientales extremas del desierto imponen riesgos severos.

La Oficina del Alguacil del Condado de Pershing no ofreció comentarios inmediatos tras las solicitudes de información sobre las investigaciones en curso.