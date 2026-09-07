Nueva Jersey: la esposa de un alcalde demócrata resultó herida por un inmigrante ilegal que huía de ICE

Publicado por Joaquín Núñez 7 de septiembre, 2026

La esposa de un alcalde demócrata de Nueva Jersey fue herida por un inmigrante ilegal que escapaba de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Se trata de la Dra. Penelope Cohen, esposa de Brad Cohen, alcalde demócrata de East Brunswick, quien tuvo que ser derivada a un hospital por sus heridas.

El hecho ocurrió el pasado 2 de septiembre en North Brunswick, cuando agentes de ICE realizaban un operativo migratorio. Los agentes detuvieron un vehículo e intentaron detener a su conductor, quien, según la agencia federal, se negó a salir del automóvil y a cumplir sus órdenes. Después de varias advertencias, los agentes intentaron sacarlo del vehículo. El conductor desoyó las órdenes de los agentes y se dio a la fuga.

Durante la fuga, atravesó un semáforo en rojo y chocó contra un Tesla que circulaba por la zona. El vehículo era conducido por la Dra. Cohen, quien sufrió una lesión en una pierna y fue trasladada a un hospital. Después del accidente, el conductor abandonó su vehículo y escapó a pie. Agentes de ICE lo localizaron y lo detuvieron poco después.

"El extranjero ilegal se negó a salir del vehículo o a acatar las órdenes legales de los agentes de ICE. Tras repetidas advertencias verbales y debido a preocupaciones por la seguridad de los agentes, estos recurrieron a su capacitación e intentaron sacar de manera segura al extranjero ilegal del vehículo. El extranjero ilegal procedió entonces a huir a alta velocidad y chocó contra otros vehículos”, le dijo un portavoz de ICE a CBS News.

“El inmigrante ilegal fue arrestado por violar la ley de inmigración estadounidense, recibirá el debido proceso y permanecerá bajo custodia en espera de los procedimientos de deportación”, sumó.

El caso adquirió una fuerte relevancia en Nueva Jersey, donde los republicanos lo utilizaron para criticar las políticas de la gobernadora demócrata, Mikie Sherrill. Uno de los críticos más vocales fue el asambleísta estatal republicano Paul Kanitra, quien afirmó que el estado debería adoptar un enfoque más cooperativo con las agencias federales en materia migratoria.

“Este es solo el último de una larga serie de incidentes de tránsito y accidentes viales que no ocurrirían si Nueva Jersey no tuviera nuestro estatus de santuario, que se codificó tan pronto como la gobernadora Sherrill asumió el cargo", expresó el republicano.

"Les dijimos que esto generaría caos, y parece que los demócratas son incapaces de asumir la responsabilidad de sus propias acciones”, añadió.

Kanitra hizo referencia a algunas medidas implementadas por Sherrill, quien asumió como gobernadora a inicios de 2026. En febrero, la demócrata firmó la Orden Ejecutiva Nº 12, que prohíbe a ICE utilizar propiedades estatales como base para sus operaciones y restringe el acceso de los agentes federales a áreas no públicas de esos edificios sin una orden judicial. En marzo, además, Sherrill firmó una legislación que limita el papel de las autoridades estatales y locales en la aplicación de las leyes migratorias federales.