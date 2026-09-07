Trump celebra el Labor Day con un mensaje a los demócratas: “Vamos a ganar las elecciones de medio término”

Publicado por Joaquín Núñez 7 de septiembre, 2026

Donald Trump celebró el Día del Trabajo (Labor Day). En su cuenta de Truth Social, el presidente publicó un mensaje en el que criticó duramente a los demócratas y aseguró que los republicanos ganarían las elecciones de medio término.

"Feliz Día del Trabajo a todos, incluidos los lunáticos de la izquierda radical, los comunistas y los 'Dumocrats' que harán todo lo posible por destruir nuestro país. Esta gente desquiciada, después de luchar durante 10 años, debería reconocer por fin que su presidente favorito (¡YO!), ¡sabe cómo GANAR! A estas alturas ya deberían estar agotados, pero, lamentablemente, no lo están", escribió el presidente.

"Van a intentar por última vez arruinar a Estados Unidos, pero no vamos a permitir que eso suceda. ¡Vamos a ganar las elecciones intermedias, a lo grande, y a SALVAR A ESTADOS UNIDOS!", añadió.

Como todos los primeros lunes de septiembre, Estados Unidos celebra el Día del Trabajo. El feriado nacional fue declarado en 1894, bajo la presidencia del demócrata Grover Cleveland y busca reconocer los logros sociales y económicos de los trabajadores en el país.

La Casa Blanca celebró el Día del Trabajo con datos

Por su parte, la Casa Blanca celebró el feriado con un informe sobre las últimas medidas del presidente destinadas a los trabajadores estadounidenses.

En concreto, la Administración Trump mencionó el reporte de empleos del mes de agosto, que mostró la creación de 162.000 nuevos empleos, superando las expectativas de 65.000 nuevos empleos.

"El sector manufacturero registró su mayor aumento mensual en tres años, con la creación de 16.000 puestos de trabajo impulsados por la demanda de producción farmacéutica, de defensa y de semiconductores. El sector de la construcción generó 22.000 empleos, con un aumento de casi 100.000 en la construcción de fábricas desde el día de la toma de posesión. Los ingresos semanales promedio del sector privado aumentaron un 3,7 % interanual, y el desempleo entre la población afroamericana registró su segunda caída mensual consecutiva", señaló la Casa Blanca.

Además, la Administración Trump destacó los acuerdos de "nación más favorecida" (NMF) con distintos laboratorios y farmacéuticas para bajar los precios de los medicamentos. Según la Casa Blanca, se prevé que estos acuerdos "les ahorren a los estadounidenses más de 600.000 millones de dólares".