Mamdani declara el 11 de septiembre como 'Día de Recuerdo y Servicio' en Nueva York

Publicado por Diane Hernández 5 de septiembre, 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró oficialmente el 11 de septiembre como 'Día de Recuerdo y Servicio' en la ciudad, una medida que busca honrar a las víctimas, sobrevivientes y socorristas de los atentados terroristas de 2001.

Según informó The Center Square, la orden ejecutiva establece anualmente un momento de silencio, ceremonias conmemorativas y actividades de servicio comunitario.

“‘Nunca olvidar’ no es un eslogan. Es un compromiso que debemos llevar adelante mediante la acción”, afirmó Mamdani al anunciar la medida. La Alcaldía señaló que es la primera vez que un alcalde de Nueva York establece formalmente una jornada municipal de este tipo, aunque existen conmemoraciones similares a nivel estatal y federal.

La iniciativa llega cuando la ciudad se prepara para conmemorar el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que murieron cerca de 3.000 personas tras los ataques contra el World Trade Center, el Pentágono y el vuelo que cayó en Pensilvania.

Refuerzo de la preparación ante emergencias

Mamdani firmó además una segunda orden ejecutiva destinada a modernizar los planes de continuidad operativa de Nueva York, que no recibían una actualización de este alcance desde 2007.

La disposición crea un nuevo Continuity and Mission Assurance Team, encargado de coordinar entre distintas agencias la respuesta de la ciudad y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales durante emergencias.

El anuncio se produce además en medio de críticas de algunos familiares de víctimas, sobrevivientes y antiguos responsables políticos que han pedido a Mamdani que no participe en la ceremonia de este año en la Zona Cero debido a declaraciones políticas anteriores. El alcalde, sin embargo, ha indicado que planea asistir.