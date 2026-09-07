Violencia en plena campaña: un hombre armado confronta a la candidata demócrata a la gobernación de Ohio y deja a varias personas heridas

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de septiembre, 2026

La candidata demócrata a la gobernación de Ohio, Amy Acton, fue confrontada el domingo por un hombre armado durante una feria del condado, en un incidente que dejó a varias personas heridas y terminó con el sospechoso bajo custodia policial. “Mientras asistía a la Feria de Canfield, un individuo armado se abalanzó sobre la Dra. Acton, hiriendo a varias personas. La Dra. Acton y Eric agradecen la rápida y decisiva actuación de las fuerzas del orden y están rezando por la recuperación de los heridos”, afirmó la directora de comunicaciones de la campaña, Addie Bullock, en referencia al esposo de Acton, Eric Acton.

“Este tipo de violencia no tiene lugar en Ohio”, continuó Bullock. “La Dra. Acton siempre se enfrentará a este caos, odio y virulencia que nos enfrenta unos contra otros”. Aunque no sufrió heridas, Acton permaneció en la feria después del enfrentamiento para comprobar el estado de las personas que habían resultado heridas. De igual forma, Bullock condenó el enfrentamiento y afirmó que Acton continuará con su campaña pese al incidente.

El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 2:30 p. m. en la tradicional Feria de Canfield, en la localidad del mismo nombre. La Oficina del Sheriff del condado de Mahoning identificó al sospechoso como Patrick Havas, de 38 años y residente de Canfield, y confirmó que fue detenido en relación con el incidente.

La campaña de Vivek Ramaswamy, el candidato republicano que también se postula para gobernador de Ohio, emitió un comunicado tras el ataque. “Los candidatos deberían poder reunirse con los votantes sin tener que preocuparse por amenazas o actos de violencia. Lo ocurrido hoy es completamente inaceptable y no tiene cabida en la política, y esperamos que nadie haya resultado herido”, afirmó Connie Luck, directora de Comunicaciones de Vivek for Ohio.

El sheriff del condado de Mahoning, Jerry Greene, dijo a CBS News que Havas se encuentra actualmente detenido en la cárcel del condado de Mahoning y enfrenta dos cargos por agresión menor y uno por conducta desordenada.